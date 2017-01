Inspectorii veterinari au confiscat alimente în valoare de peste 74 mii de lei

În perioada 3 - 9 decembrie, inspectorii din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Constanța au efectuat 238 de controale în urma cărora au confiscat 1.232 kilograme de carne și produse din carne, 607 kilograme de lapte și produse lactate, 1.029 kilograme de pește și produse din pește, 320 de ouă și 5.700 de kilograme de alte produse alimentare, valoarea totală a acestora fiind de 74.604 de lei. De asemenea, în urma deficiențelor constatate au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea legislației sanitare veterinare în valoare de 20.000 de lei. De asemenea, în urma unui caz descoperit la începutul acestei luni la București, controalele medicilor veterinari au mai vizat loturile de pește și produse din pescuit, provenite din schimburi intracomunitare sau import din țări terțe, infestate cu paraziți vizibili cu ochiul liber. Astfel, au fost organizate 157 de acțiuni de verificare a depozitelor, a unităților de procesare și a unităților de reambalare pește și produse din pescuit. În urma acestora s-au depistat trei cazuri de infestație slabă cu larve de Anisachys la nivelul viscerelor, la două depozite și o unitate de reambalare pește import Spania. Ca urmare a acestui fapt, întreaga cantitate de 53,8 tone a fost sechestrată și va fi dirijată sub supraveghere sanitară veterinară către o unitate de procesare pește. În plus, pe lângă aceste acțiuni, pentru a preîntâmpina apariția toxiinfecțiilor alimentare în perioada Sărbătorilor de iarna, în această săptămână vor fi demarate controalele la unitățile de depozitare, transport, procesare și comercializare, atât a produselor de origine animală cât și a celor de origine non - animală.