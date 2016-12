Inspectorii Corpului de Control cereau sponsorizări pentru Primărie, Asociaţia Patronală Mamaia şi Telegraf - TV Neptun

Potrivit martorilor din dosarul angajaților din Primăria Constanța acuzați de fapte de corupție

Inspectorii Corpului de Control cereau sponsorizări pentru Primărie, Asociația Patronală Mamaia și Telegraf - TV Neptun

Ieri, magistrații de la Tribunalul Constanța au continuat audierile de martori în dosarul angajaților din Primăria Constanța acuzați de fapte de corupție. Șase persoane au declarat, sub jurământ, că inspectorii Primăriei solicitau diverse „sponsorizări” fie pentru Primăria Constanța, fie pentru o anume Asociație Patronală Mamaia, ori pentru „Telegraf - TV Neptun”, doar … așa, pentru că voiau ei! Primul martor audiat, Aida Raluca Bratu, contabil șef la SC „BCD International” SRL, a declarat că, la data de 16 mai 2002, s-au montat de către angajații Primăriei, în fața unui punct de lucru al societății, aflat pe stra-da Soveja, mai mulți stâlpi metalici. Totul era legat de obținerea autorizației de funcționare, care, în mod deliberat, întârzia să fie eliberată. „Dosarul era depus din toamna lui 2001, însă tot timpul când ajungeam în faza finală, cei de la Primărie găseau mereu alte cerințe” - a declarat martora. Mai mult, unul dintre inculpații de azi, dar inspector al Primăriei la vremea respectivă, Florea Radu, îi vizita aproape zilnic – a mai spus martora. „I-am arătat biletul prin care demonstram că a doua zi trebuie să primesc autorizația de funcționare. El mi-a spus: „Dați-mi-l mie, să verific la Primărie. Poate să fie un fals. Nu se poate să aveți așa ceva…” Dar eu nu i l-am dat…” - a relatat Aida Raluca Bratu conversația cu inspectorul Florea. A doua zi după această discuție au fost montați stâlpișorii din metal, care aveau menirea de a restricționa activitatea societății. „Sponsorizare pentru Primărie de 60 de milioane de lei vechi” Numai că, anterior acestui incident, au avut loc mai multe controale, ultimul efectuat de inspectorii Edy Petrescu, Liliana Coman și Lucian Mâță, care au solicitat suma de 60 de milioane de lei vechi gestionarei Maria Bălan, drept „sponsorizare”. Aceasta și-a sunat șefii, așa aflând și patronul societății, Costică Bucur, despre această poveste. Cei trei inspectori s-au întâlnit ulterior și cu Bucur, spunându-i acestuia că „era mai bine dacă ne ajutau ei (n.r. - privind obținerea autorizației)”, a povestit martora Bratu. „După refuzul plății sponsorizării, cei trei inspectori ne-au dat de înțe-les că vor urma repercusiuni, ne-au spus că mai bine ne ajutau ei cu autorizația… Apoi au urmat amenzile, pentru anumite detalii de construcții, pe care noi le executasem legal și pentru care plăteam impozit, totul culminând cu incidentul privind montarea stâlpișorilor” - a mai spus martora. Întrebare patron: „Am înțeles că doriți o sponsorizare. Aveți un contract, ceva?” Răspuns inspectori: „Nu… Așa…” Stâlpii respectivi au stat montați acolo până în decembrie 2002, când s-a demonstrat în instanță că inspectorii au luat măsuri abuzive. Nici atunci angajații Primăriei nu s-au prezentat pentru a-i îndepărta, iar reprezentanții societății au fost nevoiți să o facă pe cheltuiala proprie. Mai mult decât atât, Florea „făcea anumite vizite de curtoazie, administratorul Bucur Costică dându-i de mai multe ori vopsele, lavabil, la un moment dat emițându-i o factură de 400.000 – 500.000 lei vechi, pe care acesta nu a plătit-o niciodată” - mai spune contabila șefă a SC „BCD International”. „Toate aceste controale se limitau la un singur proces-verbal pe lună și bănuiesc că nu făceau prea multe ca să nu pară o hărțuire” - mai declară martora. Mai mult decât atât, Aida Raluca Bratu a relatat cuvânt cu cuvânt discuția dintre Costică Bucur și cei trei inspectori: „Am înțeles că doriți o sponsorizare. Aveți un contract, ceva?” la care inspectorii i-au răspuns: „Nu… Așa…” Roluri: „Polițistul bun și polițistul rău” Aida Raluca Bratu l-a indicat pe Mâță Lucian Remus că ar fi avut inițiativa solicitării sumei de 60 de milioane de lei vechi. Mai mult decât atât, acesta a zis: „Dacă îmi dați 60 de milioane de lei vechi vă ajutăm să obțineți autorizația de funcționare”. Martora a stârnit amuzamentul asistenței, cât și a completului de judecată, când a comparat activitatea angajaților din Primărie, spunând că ei acționau după principiul „Polițistul bun și polițistul rău”, referindu-se la faptul că Liliana Cazacu venea în forță, cu o atitudine impunătoare, rea, intransigentă, iar pe urmă inculpații Lucian Mâță și Edy Petrescu ar fi venit cu rolul „salvator”, spunând despre ei că „erau mai relaxați”. După mai multe discuții, patronul societății s-a hotărât însă să nu dea „sponsorizarea”. El le-ar fi spus: „Nu pot să dau! Suma asta este jumătate din salariile angajaților. Mai bine dau oamenilor mei!”. Martorele Maria Bălan și Alina Păscăleanu, angajate ale firmei intrată în vizorul angajaților de la Primărie, au susținut, de asemenea, aspectele privind solicitarea respectivei „sponsorizări” și despre amenințările aruncate de inspectorii Corpului de Control, care le spuneau că „vor avea probleme”. „Sponsorizări” obținute de angajații Primăriei pentru Telegraf - TV Neptun (?!) Un alt martor audiat, ieri, de ma-gistrați a fost Vasile Costică. El a spus: „În 2003, pe 25 august, mi-a fost închisă activitatea pe baza unui proces verbal din 26 august! Am avut incidente cu Petrescu și Coman în aprilie 2002. Ei au solicitat anumite sponsorizări pentru Primăria Constanța. Am specificat suma de două milioane de lei, însă ei mi-au spus că e vorba de o sumă mult mai mare, peste 10 milioane de lei. În cele din urmă am dat o sumă de bani. Ei mi-au eliberat o chitanță, dar care nu venea din partea Primăriei, ci din partea Asociației Patronale Mamaia. Am făcut plângeri la toate forurile, dar nimeni nu m-a băgat în seamă.” Constantin Zicu este un alt patron care a declarat că a avut probleme cu inspectorii Corpului de Control din Primăria Constanța. „Mie, personal, nu mi-au cerut o sumă drept sponsorizare, dar am fost de față când i-au cerut celui de la care închiriasem eu spațiu o sumă de bani cu titlu de sponsorizare pentru Telegraf - TV Neptun. Eu, pentru că aveam spațiu închiriat la el, am primit o amendă de 10 milioane de lei” - a spus martorul Zicu. Tot ieri, magistrații i-au audiat și pe fiul și soția denunțătorului, Cosmin Bucur și Dorina Bucur. Primul a declarat că tatăl său a refuzat să dea suma respectivă pentru că „se știa în regulă”. Soția lui Bucur a relatat un aspect care poate completa imaginea acțiunilor angajaților din Primăria Constanța. După ce au fost montați stâlpii, „se făcea o pază a lor, veneau gardieni care-i numărau. Mai mult decât atât, clienții nu apucau să cumpere de la noi nici din mașină, pentru că pe partea cealaltă de stradă stăteau mașinile Primăriei cu caracatițele” - a povestit femeia. Următorul termen de judecată a fost stabilit la data de 21 aprilie. Acuzațiile Inspectorii Edy Petrescu, Lucian Mâță și Liliana Cazacu sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de luare de mită pentru că, în cursul lunii mai 2002, ar fi pretins suma de 60 de milioane de lei vechi de la administratorul unei firme pentru a trece cu vederea anumite nereguli comise de acesta. Alături de ei, este judecat și Petrică Munteanu, care, în calitate de director al Serviciului Direcției Publice din cadrul Primăriei Constanța, a dispus, în perioada 15 - 16 mai 2002, amplasarea unor stâlpi metalici, fără a exista o dispoziție în acest sens, pentru a îngrădi ac-tivitatea societății „BCD International“ SRL, respectiv a împiedica accesul la depozitul de materiale de construcții al firmei. Munteanu ar fi întocmit mai multe adrese în baza cărora rezulta că Primăria Constanța ar fi respins cererile de autorizare a funcționării societății „BCD International“ SRL. Petrică Munteanu este acuzat de comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu în formă calificată și fals material. De asemenea, au mai fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu inspectorii Aurora Pârvu, Iuliana Zahariciuc, Doinea Gheondea, Florea Radu și Cătălin Sebastian Lazăr. Cei cinci sunt acuzați că au îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu întocmind o adresă care nu corespundea realității în legătură cu societatea mai sus menționată. Administratorul societății „BCD International“ SRL s-a constituit parte civilă în proces cu suma de două milioane de euro, reprezentând prejudiciul cauzat prin îngrădirea activității.