Înotul, cel mai complet sport

Copiii, mai mult decât adulții, au nevoie de sport pentru a se dezvolta armonios. Orele de educație fizică din programa școlară asigură unui copil mult prea puțină mișcare. Niciodată nu este prea devreme pentru un copil să facă sport. Excepție fac copiii care suferă de anumite boli. În asemenea situații, medicul de familie decide dacă și când copilul poate să practice sport. Între trei și șase ani copiii sunt pregătiți pentru a face o activitate fizică. Pentru practicarea înotului și a gimnasticii vârsta potrivită este de trei ani, însă pentru fotbal se așteaptă împlinirea vârstei de șase ani. Mai nou, Federația Română de Fotbal eliberează licențe diferite pentru antrenorii de copii. Conf. dr. Gheorghe Dumitru, medic primar medicină sportivă, recomandă dansul tuturor copiilor, mai ales fetelor. „Nu presupune mult efort, care implicăun anume disconfort, iar copilul nu ajunge să aibă senzații neplăcute, care să-l facă să respingă mișcarea. De ce eforturile le accepți mai ușor cu muzică? De ce multe femei preferă să facă exerciții fizice pe muzică?”, se întreabă specialistul. Înotul, din punctual lui de vedere, este cel mai complet sport. „Înotul are efecte asupra organismului pe termen scurt, mediu și lung asupra inimii, mușchilor și mobilității. Senzația pe care ți-o dă înaintarea în apă este mai intensă decât cea pe care ți-o dă înaintarea pe uscat și este comparabilă doar cu jocul cu mingea”, ne spune medicul. De asemenea, spune el, senzația de a schia este asemănătoare cu cea pe care ți-o dă înotul. Cum la înot organismul lucrează în poziție orizontală, are loc o des-cărcare a solicitărilor articulațiilor. De aceea, acest sport este indicat în cazul în care s-a produs un accident în zona genunchiului. Și în scolioză (devierea coloanei verte-brale), cel mai bun remediu este înotul. Din păcate, bazinul de înot de la Palatul Copiilor din Constanța este în renovare, astfel că degeaba medicii recomandă practicarea înotului. Este adevărat, unele sporturi sunt costisitoare și nici Constanța nu ar putea asigura spațiul respectiv pentru derularea de activități sportive. „Dacă un sfert dintre copiii din Constanța ar dori, în acest moment, să meargă la un club pentru a face sport, n-ar avea unde” - ne-a spus medicul. Atletismul este potrivit doar daca cel mic manifestă interes pentru acest sport. Jogging-ul ocazional stimulează circulația sângelui. Gimnastica, patinaj artistic, balet necesită o bună coordonare a mișcărilor. Tenis - un sport dificil, care presupune multe exerciții monotone. Este recomandat să fie practicat în paralel cu alte sporturi, pentru a se contrabalansa suprasolicitarea articulațiilor coatelor și umerilor. Echitație - practicată corect, este benefică pentru coloana vertebrala și ajută la formarea unei ținute corecte. În plus, relația care se stabilește între copil și animal îl ajută pe cel mic să devină mai responsabil. Sporturi de luptă (judo, karate, aikido etc.) - le oferă copiilor posibilitatea de a intra în competiție și de a-și măsura forțele. Stimulează capacitatea de concentrare și stăpânirea de sine.