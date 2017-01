Inimile de pământ şi albastrul nebun al mării, dăruite Constanţei de Ion Nicodim

O reconstituire de suflet

Inimile de pământ și albastrul nebun al mării, dăruite Constanței de Ion Nicodim

Vizitatorul Muzeului de Artă Constanța este întâmpinat, de marți după-amiază, de portretul unui artist foarte puțin cunoscut la Constanța. O privire caldă te invită la un itinerariu într-o artă absolut fascinantă. Trei săli ale muzeului cuprind lucrări din care izvorăște pe de o parte albastrul nebun al mării dar și al orizontului, galbenul dat de culoarea soarelui, dar și de o întoarcere în arhaismul specific dobrogean, schițat cu sensibilitate și chiar pioșenie prin linii, lumini și într-o cromatică care îți deschid sufletul și mintea spre alte zări. O întâlnire cu creația regretatului Ion Nicodim care te poartă neîndoielnic în spațiul atât de familiar nouă, dar redat cu multă căldură și puritate. O linie artistică ireproșabilă, într-o cromatică dulce, se contopește amețitor cu câteva inimi din pământ cusute pe mijloc. Aproape unic în spațiul nostru cultural pentru febrilitatea și reușita sincronizării creației sale la scena europeană, Ion Nicodim ne propune, iată, o întoarcere în arhaitate, către civilizația tradițională, cu o autentică nostalgie a ruralului. La capătul acestui periplu, găsim un autoportret al autorului, un chip care ne îndeamnă să-i descifrăm sensurile, dar, cel mai important, menirea. O parte din lucrări, expuse în premieră în cadrul unui muzeu Este o expoziție eveniment care atestă apartenența artistului la destinul unui pământ, care este Dobrogea sa natală. Avem ocazia să admirăm la Constanța multe lucrări necunoscute ale lui Ion Nicodim, o parte aflate în colecții particulare. Datorăm această expoziție eforturilor depuse de soția sa, Adriana Nicodim, și de fiica sa, venite special de la Paris pentru evenimentul de la Constanța. La vernisajul de marți, un frumos portret al celui care a fost Ion Nicodim l-a realizat Dan Hăulică, președinte de onoare al Asociației Internaționale a criticilor de artă. Am ascultat cu plăcere incursiunea profesorului în viața și creația lui Ion Nicodim. „Artistul este poate singurul român, după Brâncuși, care a pătruns cu un mare impact pe piața artei internaționale. O impozantă lucrare a sa decorează și astăzi sala Națiunilor Unite de la New York”, a spus criticul. Ion Nicodim a fost un artist complet, care a trecut dincolo de bariera materialului și a materiei: de la pictură la film,de la instalaționism la artă obiectuală și sculptură eteroclită. „Este datoria constănțenilor ca un mare artist al ultimele decenii să facă parte din intimitatea lor sufletească. Acum am realizat o reconstituire profundă a unei alianțe secrete, dar profunde, dintre el și acest răsărit al pământului Dobrogei. Într-un interviu acordat la Paris, Nicodim se confesa extraordinar: obișnuiți să privim spre occident - spunea chiar artistul care a stat atât la Paris, cât și la Roma -, nu știm să ne detectăm destinul”, a declarat, la vernisajul de la Constanța, criticul Dan Hăulică. „Arta poate e singura putere care ne lasă iluzia că suntem deasupra trecerii și inevitabilității“ - Ion Nicodim, august 2000 Pictorul avangardist Ion Nicodim a încetat din viață în 2007, la vârsta de 75 de ani. Artistul născut la Constanța a absolvit Institutul de Arte Plastice din București, și a locuit în ultimii 20 de ani la Paris. Începând cu 1955, el a participat la zeci de expoziții de grup sau personale, atât în țară, cât și în străinătate. Nicodim, distins cu titlul de Planetary Citizen/Cetățean planetar la Conferința despre supraviețuirea umană, în 1975, la aniversarea ONU, și laureat al premiului „Gottfried von Herder”, a figurat în programul celor mai cunoscute Bienale din lume, de la Sao Paolo (1969) până la Veneția, unde a fost invitat în cadrul secțiunii internaționale din 1982. În perioada 1977-1983, a fost rezident la Cité Internationale des Arts din Paris. Ultima sa expoziție, intitulată „Miart”, a fost prezentată, în 2006, la Milano.