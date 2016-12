Îngrijorări la Londra cu privire la numărul mare de prostituate românce

Ştire online publicată Luni, 10 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O asociație de binefacere, Eaves for Woman (Streașină pentru Femei), și-a exprimat într-un studiu comandat de Primăria Londrei îngrijorarea față de numărul mare de prostituate românce care lucrează în capitala Marii Britanii.Studiul, realizat de asociația Eaves for Woman, relevă că o proporție semnificativă a prostituatelor care lucrează în capitala Marii Britanii provin din țări din Europa de Est, relatează BBC News online.Potrivit studiului, multe dintre prostituate ar fi victime ale traficului de persoane și ar fi controlate de grupări infracționale organizate. Raportul, care acoperă cele 33 de cartiere ale capitalei britanice, subliniază că piața prostituției este „înfloritoare”.Asociația precizează că prostituatele vizează intrările în hoteluri aflate în zone frecventate de turiști. Ea adaugă că operațiuni ale poliției vizând cetățeni români ce cerșesc în zona Marble Arch au identificat, de asemenea, o creștere a prostituției în zona Park Lane.Studiul a fost comandat de către Biroul primarului pentru activitate polițienească și infracțiuni și are la bază interviuri cu aproximativ 500 de persoane.În total, 2.077 de potențiale victime ale traficului de persoane au fost identificate în 2011, se precizează în raport, țările de origine fiind de obicei România, Slovacia, Nigeria, Polonia și Cehia.v v vEaves for Woman a îndemnat la efectuarea imediată a unor investigații pentru a se stabili dacă prostituatele românce sunt victime ale traficului de persoane.„Indiferent ce poziție ai în privința prostituției, nivelul violenței și abuzurile la care sunt supuse femeile, atât la intrarea în, cât și în practicarea prostituției, sunt prea severe pentru ca noi să le ignorăm”, a declarat Denise Marshall, directoarea asociației.Stephen Greenhalgh, viceprimarul însărcinat cu activitatea polițienească și infracțiuni” l-a catalogat drept un „studiu important”.