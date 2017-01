India lansează în acest an prima sa misiune pe Marte

Ştire online publicată Vineri, 22 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

India va lansa în cursul acestui an prima sa misiune spațială pe Marte și întâiul său sistem de navigare prin satelit, a anunțat președintele indian, Pranab Mukherjee, citat vineri de Xinhua."Programul nostru spațial demonstrează progresul științific al Indiei și succesele țării în mai multe domenii de activitate. În 2013, sunt prevăzute mai multe acțiuni spațiale, între care prima misiune pe Marte și lansarea primului nostru sistem de navigare prin satelit", a declarat șeful statului indian de la tribuna parlamentului de la New Delhi.Misiunea spațială pe Marte are drept scop explorarea atmosferei planetei roșii și căutarea unor eventuale urme de viață pe Marte. Acest eveniment va include India în clubul marilor puteri care au înregistrat mari progrese în domeniul spațial: China, Japonia, Rusia, SUA, Uniunea Europeană.În 2008, India a lansat prima sa misiune fără echipaj pe Lună.