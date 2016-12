Incredibil: suma gigantică ascunsă de bogătaşii lumii în conturi offshore

Incredibil: suma gigantică ascunsă de bogătașii lumii în conturi offshore

Superbogații lumii au exploatat lacunele din legislația fiscală transfrontalieră pentru a ascunde în conturi offshore 21.000 miliarde de dolari, echivalentul PIB-urilor SUA și Japoniei puse la un loc, potrivit unui studiu comandat de organizația Tax Justice Network, relatează The Guardian.Fostul economist șef al firmei de consultanță McKinsey, James Henry, expert în paradisuri fiscale, a inclus estimări detaliate referi-toare la mărimea economiei offshore într-un nou raport, „The Price of Offshore Revisited”, realizat exclusiv pentru The Observer.În raport se arată că cel puțin 13.000 de miliarde de lire sterline (21.000 de miliarde de dolari) au migrat către țări cu jurisdicții protectoare, precum Elveția și Cayman Islands, cu ajutorul băncilor de investiții private.Cele mai mari 10 bănci de investiții private, între care UBS și Credit Suisse în Elveția și Goldman Sachs din SUA, au administrat în 2010 peste 4.000 de miliarde de lire sterline (6.250 miliarde dolari), în creștere de la 1.500 de miliarde de lire sterline (2.343 miliarde dolari) în urmă cu cinci ani.Analiza, care folosește date ale Băncii pentru Reglemente Interna-ționale și ale FMI, sugerează că pentru multe state aflate în dezvoltare valoarea cumulată a capi-talului care a ieșit din economiile lor după anii ’70 ar fi mai mult decât suficientă pentru a-și plăti datoriile către restul lumii.Averile au migrat în conturi bancare offshore în special din țări bogate în petrol, în loc să fie investite local. De la începutul anilor 1990, din Rusia au ieșit aproape 500 de miliarde de lire sterline (781 miliarde dolari), dacă se adaugă și câștigurile aduse de investițiile ascunse. Din Arabia Saudită au ieșit fonduri de 197 miliarde de lire (307 miliarde dolari), iar din Nigeria 196 miliarde de lire (306 miliarde dolari).