Încrederea românilor în justiţie, poliţie şi Parlament rămâne sub media Uniunii Europene

Încrederea românilor în justiție, poliție și Parlament rămâne sub media Uniunii Europene

Ştire online publicată Joi, 10 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Încrederea românilor în instituțiile naționale, precum justiție, poliție și Parlament se redresează, dar rămâne mult sub media europeană, marele câștigător al procesului de reconsolidare instituțională fiind mass-media, cu o încredere de 70%, potrivit celui mai recent Euro-barometru. Euro-barometrul din primăvara 2008 arată o tendință de redresare a încrederii în instituțiile naționale, în ultima jumătate de an, dar acest proces de refacere este fragil, nivelul fiind sub media României înregistrată în 2006 și cu mult sub media din UE. Astfel, încrederea în justiție a crescut de la 26% la 28%, un nivel foarte scăzut față de media din UE, care ajunge la 46%. Încrederea în poliție este de 38%, mult sub media UE de 63%. Încrederea în Parlament a crescut cu cinci puncte procentuale, ajungând la 22%. Acest scor este peste media de 18% a celor zece noi state membre (NSM10), care au aderat în 2004, dar este mult sub scorul mediu de 38% din cele 15 vechi state membre (UE15).