Incidente violente la Bruxelles! Peste 600 de huligani au perturbat un marș al păcii

Ştire online publicată Duminică, 27 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Peste 600 de huligani s-au adunat în centrul Bruxellesului, în Piața Bursei, acolo un are loc un mars al păcii, organizat după atacurile teroriste care au avut loc la începutul acestei săptămâni și care s-au soldat cu 31 de morți și peste 200 de răniți.Potrivit mass mediei belgiene, huliganii s-au strâns în Piața Bursei pentru a perturba "Marșul împotriva fricii" organizat astăzi, la care participă peste 1.000 de persoane.Cei peste 600 de huliganii care s-au strâns în capitala Belgiei sunt suporteri ai echipelor de fotbal, mulți dintre aceștia fiind băuți.La fața locului au fost mobilizate forțe de ordine. De asemenea, au fost aduse și tunuri cu apă, care până la această oră nu au fost folosite împotriva lor, transmite Realitatea.net.