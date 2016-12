Incidente aviatice în SUA. Terminalul unui aeroport din New York a fost evacuat

Marţi, 16 Aprilie 2013.

Terminalul central al unui aeroport din New York a fost evacuat, iar un avion a fost reținut la sol, în Boston. Poliția aeroportului a găsit un pachet suspect.Un avion a fost oprit la sol și este verificat, pe aeroportul Logan din apropiere de Boston, relatează presa americană.Avionul aparține companiei US Airways și venea de la Philadelphia, având escală la Boston, potrivit Mediafax.Potrivit surselor citate, în unul din bagajele de la bordul aparatului a fost auzit un zgomot ciudat, astfel că aeronava este verificată.Conform altor surse, avionul aparține companiei American Airlines și a fost reținut pentru că la bord ar fi doi vorbitori de limbă arabă care par suspecți.În același timp, terminalul central al unui aeroport din New York a fost evacuat.