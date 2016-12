Incident aviatic pe un aeroport din New York

Ştire online publicată Miercuri, 24 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Zece persoane au fost rănite luni după-amiază pe aeroportul newyorkez La Guardia, când trenul de aterizare din partea din față a unui avion Boeing care transporta 150 de persoane s-a rupt pur și simplu la aterizare, conform companiei aeriene Southwest, citată de AFP.„Zece persoane au fost rănite. Patru dintre ele au primit îngrijiri la fața locului și alte șase au fost spitalizate”, a precizat un purtător de cuvânt al companiei.Potrivit unui bilanț precedent, cinci pasageri și trei membri ai personalului de bord au fost răniți și au primit îngrijiri.Aeroportul a fost închis după incident, conform autorităților aeroportuare din New York și New Jersey.Conform martorilor oculari citați de Southwest, „trenul din fața aparatului s-a rupt la aterizare”.Boeingul 737-700 transporta 150 de pasageri și membri ai echi-pajului.Un anchetator al Agenției americane pentru securitatea transporturilor (NTSB) s-a de-plasat luni seară la fața locului pentru a estima pagubele, a precizat NTSB. La Guardia, care deservește în special Statele Unite, este unul dintre cele trei aeroporturi din New York, alături de JFK și Newark.