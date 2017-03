Închisoare de lux în Marea Britanie. Fiecare deţinut are propriul laptop şi telefon

Închisoare de lux în Marea Britanie. Fiecare deținut are propriul laptop și telefon

Ştire online publicată Vineri, 03 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În Marea Britanie, s-a deschis o închisoare de lux, care a costat 212 milioane de lire sterline (aprox. 250 de milioane de euro). La HMP Berwyn, din Wrexham, pot fi cazați 2.100 de deținuți.Camerele de aici nu seamănă cu niște celule, iar drepturile de care se bucură pușcăriașii nu amintesc deloc de regimul de detenție. Locuiesc în camere cu două paturi, între care se află un birou, pe care stau așezate un laptop și un telefon. E drept că laptopul nu are internet, însă tot poate fi folosit pentru alte activități, așa cum e studiul.Deținuții pot folosi telefonul doar atunci când li se permite și pot forma doar numere care au fost verificate în prealabil și aprobate de personalul închisorii.Fiecare cameră (așa se cheamă, nu celulă!) are baie proprie, în care se află inclusiv un duș, arată Daily Mail.Deținuții beneficiază de un teren de fotbal, dar și de câteva terenuri mai mici, destinate altor sporturi. Au și o sală de fitness, una de jocuri, centru de sănătate, dar toate acestea nu pot fi folosite decât în afara orelor de muncă obligatorii și până la închiderea ușilor, seara.Criticat pentru că acordă deținuților atâtea drepturi și un stil de viață de care nu se bucură unii dintre cei care trăiesc în libertate, Russ Trent, cel care conduce închisoarea, a replicat că adevărata pedeapsă e faptul că aceștia nu stau alături de familiile lor, în propria casă.În plus, spune el, doar un astfel de stil de viață îi poate pregăti pe deținuți pentru reintegrarea deplină în societate, după ce-și ispășesc pedeapsa. Aceștia au nevoie de condiții decente de trai, pentru ca, după ce sunt eliberați, să poată duce o viață în limitele legii și să-și poată întreține familia.„Oamenii sunt luați din familiile și din casele lor - aceasta este pedeapsa. Cât timp sunt aici, e treaba noastră să le dăm toate șansele să devină mai buni, mai educați, cu oportunități mai bune de angajare, să devină oameni de care comunitatea să fie mândră”, explică Trent.Când pleacă de acolo, deținuții nu se apucă să-și caute de muncă, ci merg la jobul pe care l-au găsit deja, explică și Nick Dann, care face parte tot din conducerea penitenciarului.Penitenciarul, a cărui construcție a început în 2014, nu e complet finalizat. Când va fi gata, va oferi 1.000 de joburi și va crește economia locală cu 23 de milioane de lire sterline anual, arată publicația britanică.