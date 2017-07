Începe summitul G20, la Hamburg

Ştire online publicată Vineri, 07 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Liderii celor mai puternice state ale lumii au sosit la Hamburg pentru summitul G20, ce va avea loc astăzi și sâmbătă.Orașul german este însă deja sub asediu. Zeci de mii de demonstranti anti-globalizare au promis ca vor face un "iad" pentru liderii mondiali.Poliția a folosit tunuri de apă împotriva mai multor grupuri de manifestanți violenți, care au atacat forțele de ordine cu sticle.Ca și la alte reuniuni, protestele au început pașnic - ele au fost deturnate de un grup compact de protestatari îmbrăcați în negru."Bun venit în Iad" este mesajul pentru liderii lumii și numele protestului prin care aceștia promit să perturbe summitul celor 20 de țări puternic industrializate.Autoritățile estimează la peste 100.000 numărul protestatarilor care se vor afla zilele acestea la Hamburg. Aceștia îi critică pe liderii lumii, dar o țintă preferată este Donald Trump."Deținerea președinției înseamnă pentru mine să reprezint interesele Germaniei și Europei. În plus, rolul de gazdă îmi impune să fac tot ce pot pentru a obține compromisuri, pentru a găsi răsunsuri la chestiuni importante pentru globalizare", a spus Angela Merkel.Liderul american are, astăzi, și prima sa întâlnire bilaterală cu Vladimir Putin.Donald Trump nu și-a ascuns o anumită admirație față de omologul său și a susținut o deschidere față de Kremlin. Pe de altă parte, președintele american îi cerea joi Rusiei "să nu mai destabilizeze în Ucraina și alte state și să se alăture comunității țărilor responsabile" - comentarii respinse categoric de Moscova.Acum la G20, Donald Trump riscă izolarea, consideră analiștii, mai ales în chestiunile de mediu, după ce a retras SUA din Acordul de la Paris.Summitul G20 se încheie sâmbătă.