Incendiu teribil la New York: Trei dintre clădirile avariate s-au prăbușit

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Trei clădiri din cartierul East Village al metropolei New York s-au prăbușit după ce au fost cuprinse de foc joi după-amiază (ora locală) în urma unei posibile explozii de gaz, provocând rănirea a 19 persoane, dintre care patru sunt în stare gravă, au anunțate autoritățile locale, citate vineri de Reuters.Deflagrația puternică a zguduit zona rezidențială din districtul Manhattan.Primarul New York-ului, Bill de Blasio, a declarat într-o conferință de presă că datele preliminare ale anchetei indică drept cauză a incidentului o explozie în rețeaua de distribuție a gazului.Un purtător de cuvânt al Departamentului de pompieri din New York a explicat că trei din clădirile afectate de incendiu s-au prăbușit ''total sau parțial'', iar în cea de-a patra focul a cuprins doar părți izolate.Cele patru blocuri aveau în total 49 de apartamente, potrivit unui purtător de cuvânt al Crucii Roșii Americane, prezent la locul incidentului.