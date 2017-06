INCENDIU LONDRA / Premierul Theresa May cere o anchetă aprofundată

Ştire online publicată Joi, 15 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul britanic Theresa May a ordonat, astăzi, deschiderea unei anchete publice cu privire la incendiul care a distrus un bloc-turn de locuințe sociale în vestul Londrei, incendiu soldat cu 17 morți și zeci de răniți, potrivit unui bilanț provizoriu, informează Reuters și AFP, citate de agerpres."Chiar acum oamenii doresc răspunsuri și este absolut corect (să fie așa). Din acest motiv, am ordonat astăzi deschiderea unei anchete publice complete asupra acestui dezastru. Trebuie să știm ce s-a întâmplat, trebuie să avem o explicație pentru aceasta", a declarat Theresa May."Oamenii merită niște răspunsuri, iar ancheta le va da", a adăugat ea.Premierul britanic Theresa May a sosit joi la prânz la locul incidentului din vestul Londrei.Autoritățile de la Londra au confirmat joi că 17 persoane au decedat în incendiul de la Grenfell Tower, situat în districtul londonez North Kensington. Multe persoane se află în stare critică, iar bilanțul tragediei s-ar putea agrava în condițiile în care Brigada de pompieri din Londra a recunoscut că ''nu cunoaște'' numărul total al celor dați dispăruți.