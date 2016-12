Incendiu în apropiere de centrala de la Cernobîl. Sute de pompieri s-au luptat cu flăcările

Ştire online publicată Joi, 30 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Incendiul de vegetație care a izbucnit în Ucraina în apropierea centralei de la Cernobîl, scena celui mai mare dezastru nuclear civil în 1986, este 'sub control', au anunțat responsabili ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență de la Kiev, potrivit AFP.'La ora locală 06.00 (03.00 GMT), frontul de foc a fost restrâns și oprit. Situația este sub control. Lucrările de stingere a focului continuă', a indicat acest serviciu într-un comunicat.Incendiul, declanșat marți, s-a propagat pe o suprafață de aproape 320 de hectare, potrivit serviciului citat. Un număr de 305 de persoane au fost mobilizate în lupta cu flăcările, plus zeci de autospeciale, trei avioane și două elicoptere.Autoritățile ucrainene au încercat încă de marți să asigure că situația este sub control și că nu prezintă niciun pericol, anunță realitatea.net.