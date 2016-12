Încă un stat a abolit pedeapsa cu moartea

Ştire online publicată Joi, 28 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Nebraska a devenit al 19-lea stat american care a abolit pedeapsa cu moartea în pofida opunerii ferme a guvernatorului republican Pete Ricketts, relatează New York Times. Începând din 2007, șase state americane au abolit pedeapsa cu moartea, și anume Maryland, Connecticut, Illinois, New Mexico, New Jersey și Nebraska. North Dakota este ultimul stat conservator american care a interzis pedeapsa cu moartea, în 1973.