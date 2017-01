Încă un militar român a murit în Afganistan

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Un militar a fost ucis și alți trei au fost răniți în Afganistan, vineri, în jurul orei 5.00, ora României, informează un comunicat al Ministerului Apărării. Militarii Batalionului 300 Infanterie Galați se aflau într-o misiune de patrulare pe Autostrada A1 (Qalat - Kabul). Patrula, formată din patru transportoare amfibii blindate, a fost atacată de forțe insurgente cu armament ușor și aruncătoare de grenade, la aproximativ 50 km de Qalat, fiind lovite două transportoare. În urma atacului, fruntașul Claudiu Marius Covrig, aflat în primul dintre transportoare, a fost ucis. Militarul decedat a fost transportat la Baza Lagman din Qalat. Militarii răniți au primit asistență medicală la fața locului și și-au continuat misiunea, participând la securizarea zonei conform procedurilor standard de operare în astfel de situații, precizează comunicatul. În sprijinul militarilor atacați a fost trimisă forța de intervenție rapidă a batalionului. Conducerea Ministerului Apărării își exprimă profundul regret pentru această pierdere și este alături de familia greu încercată. Este al șaptelea soldat român care moare în Afganistan începând din 2005, de când România participă la misiunea internațională din această țară. Alți 24 de militari români au fost răniți. România are 84 de militari în operațiunea americano-afgană Enduring Freedom din Afganistan și 561 de militari în ISAF, forța multinațională condusă de NATO. Majoritatea românilor au baza la Qalat, în provincia Zabul, din sud, unde acționează alături de militari americani, sub comandament britanic, și unde insurgența talibană este mai acerbă decât în alte regiuni ale țării. La summitul NATO de la București, din luna aprilie, România a propus să își asume singură responsabilitatea pentru întreaga zonă Qalat, din sudul Afganistanului, unde în prezent operează alături de trupe americane, sub comandă britanică. În discursul pe care președintele american, George W. Bush, l-a rostit la București în deschiderea summitului, șeful Casei Albe a prezentat condoleanțe în memoria unui soldat român, Aurel Marcu, care a murit în Afganistan, vorbind despre „respectul națiunii americane” și despre prețuirea pe care SUA o poartă prieteniei cu poporul român.