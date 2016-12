În Sâmbăta Mare, Farul se poate salva şi matematic de la retrogradare

În Sâmbăta Mare, Farul se poate salva și matematic de la retrogradare

FC Farul poate pune capăt, sâmbătă, luptei pentru salvarea de la retrogradare. „Rechinii“ evoluează pe terenul „lanternei“ Universitatea Cluj, formație deja picată în liga secundă, și, dacă bat, iar, la Galați, Ceahlăul nu câștigă, constănțenii evită retrogradarea și din punct de vedere matematic. Aflată pe locul 12 în clasament, la patru puncte de poziția a 15-a, ultima care duce în Liga a II-a (ocupată de Ceahlăul), Farul ar acumula, cu o victorie, 40 de puncte și ar ajunge la -8 la „adevăr“. Ceahlăul, 33 de puncte, joacă la Galați și, dacă obține cel mult un egal cu Oțelul, distanța până la Farul se mărește la șase puncte, cu două etape înaintea încheierii campionatului. Cum „rechinii“ dețin avantajul rezultatelor directe (2-0 la Constanța, 1-0 sub Pietricica), ei obțin astfel evitarea matematică a retrogradării. Țintesc mai sus „Ne bucurăm că am scăpat de emoții. În funcție de ultimele trei rezultate, putem urca sensibil în clasament. Dar important este că am scăpat de retrogradare, cred eu, în proporție de 90% după succesul cu Gloria Bistrița. A fost un meci greu, victoria muncită, dar cu cât e mai greu, cu atât e mai frumos. Din campionatul viitor, trebuie să privim mai sus. În ultimele trei meciuri, ne propunem nu-mai victoria“, a declarat președintele Farului, Constantin Gache. Cadoul de Paști Ca și la meciul cu Gloria Bistrița, Farul se confruntă cu numeroase probleme de lot pentru partida de la Cluj, vechilor indisponibili adăugându-li-se și Maxim, și Barbu, suspendați după cartonașele gal-bene primite în partida cu bistrițenii. „Chiar dacă U Cluj este retrogradată, nu ne va fi ușor, întrucât ardelenii încă nu și-au îndeplinit baremul de 25 de puncte (n.n. - acum au 23) și vor lupta să obțină victoria. În același timp, numeroasele indisponibilități pe care le avem ne creează probleme în alcătuirea unei echipe competitive. Trebuie să rămânem concentrați și să încercăm să nu pierdem. Eu cred că lupta pentru evitarea retrogradării încă nu e încheiată. Am încredere în băieții care vor intra pe teren că-și vor face datoria și ne vor face o mare bucurie de Paști“, a spus, pentru „Cuget Liber”, antrenorul principal al Farului, Ion Marin. Un „11" pentru trei puncteSecundul Cristi Cămui, care s-a aflat pe banca Farului cu Bistrița, a spus că „ne confruntăm în continuare cu probleme mari de lot, dar vom încerca să facem un «11» care să vină cu trei puncte de la Cluj. Ne dorim foarte mult. Probabil că victoria ne-ar scoate definitiv din calculele retrogradării”. „Am ratat foarte mult în acest campionat, fapt care și-a pus amprenta în ceea ce privește poziția din clasament. Mă bucur însă că în mini-retur ne-am revenit. Ne-am dorit să câștigăm cu Gloria și am reușit să-i băgăm sub noi în clasament” George Curcă, portarul FC Farul