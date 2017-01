În maxi taxi, călătorii sunt „taxaţi“ cu aglomeraţie, căldură şi nervi

În maxi taxi, călătorii sunt „taxați“ cu aglomerație, căldură și nervi

Ştire online publicată Miercuri, 23 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

O zi ca oricare alta, în care trebuie să ajungi în oraș la o anumită oră. Nimic neobișnuit. Mai puțin dacă alegi să mergi cu Maxi Taxi, caz în care te așteaptă diverse surprize. După ce aștepți, cu răbdare sau nu, aproximativ 20 de minute, poți să vezi în zare microbuzul 305 care se prelinge încet pe asfalt. Șoferul nu se grăbește nicăieri, lucru pe care ți-l și spune de la obraz dacă ai tupeul să-l întrebi care este motivul pentru care întârzii la serviciu în fiecare dimineață. Sau îți arată plictisit graficul pe care, teoretic, el îl respectă cu sfințenie. Te resemnezi și scoți doi lei din buzunar ca să-ți plătești biletul. Banii dispar ca prin farmec pe sub bord, iar tu aștepți și aștepți, dar înapoi nu vine nimic. Este încă un caz în care conducătorul microbuzului se face că uită să rupă bilet, dar nu singurul, motiv pentru care mulți oameni decid să lase lucrurile așa, evitând o posibilă confruntare cu șoferul, care le-ar explica, frumos, că oricum o să-l arunce la coborâre. Pe microbuze, graba strică treaba În virtutea aceluiași grafic menționat mai devreme, ajungi de la Real la piața din 4-5 în 15 minute, de la Anda la Podul cu Butelii în încă zece, dar de la Galeriile Soveja până la Campus faci doar șapte-opt minute. Întrebând un șofer, am primit un răspuns pe cât de simplu, pe atât de absurd : „Dacă o lași mai încet până pe la jumătatea traseului, ai toate șansele să prinzi mult mai mulți călători mai spre sfârșit, pentru că te așteaptă”, mărturisește omul. Economic vorbind, nu e un raționament greșit. Mai mulți posibili călători care așteaptă neajutorați în stații înseamnă mai multe bilete, iar asta se rezumă la o sumă frumușică ce intră, la sfârșitul zilei, în buzunarul șoferului. Altă linie de microbuz, altă poveste. Linia 301 circulă pe traseul Real-Carrefour, cu toate cartierele pe care le traversează. Un drum cu 301 este unul lent și dureros, un drum al răbdării pe care, dacă știi că ești impulsiv, e mai bine să-l eviți. Deja la gară toate locurile de pe scaune sunt ocupate, dar asta nu este o problemă. În zilele cu adevărat bune ale șoferilor, încap chiar și zece pasageri în picioare, fie că aceștia mai pot respira sau nu liniștiți. Mai mult, ferestrele anumitor microbuze sunt blocate, treabă rezolvată direct la service-ul auto al firmei, după cum explică un șofer enervat de oamenii care îl tot întreabă de ce, deși afară este atât de cald, nu beneficiază măcar de acest minim confort. O oră de la Real la Carrefour cu 301 Ironia sorții, pe tichetele de abonamente pe Maxi Taxi scrie „Rapiditate, Confort, Siguranță”. Din păcate, călătorii, dacă nu sunt cel puțin norocoși, nu au parte de nici una din acestea. Ca să înțelegeți mai bine la ce anume se referă această siguranță înțeleasă greșit, imaginați-vă o mașină mare, plină de oameni, care pune o frână bruscă și transformă călătorii care stau în picioare frumos aliniați, într-o masă compactă de carne care se lovește violent de bordul autovehiculului. Sau, pentru cei mai neîncrezători, circulați cu 301. O călătorie de la un capăt la altul al traseului durează aproximativ 60 de minute, cu sau fără opriri suplimentare sau nu. 303-ul deja este, în mare parte, aceeași Mărie cu altă pălărie. Diferă compania care deține autoturismele, dar programul este același ca și în cazul microbuzului 301: maxim până la zece și jumătate. „Fie vorba între noi așa, e deja o oră târzie la zece juma. Dacă ați conduce și voi până la ora aia, continuu, ați vedea cum e. Obosim și noi”, mărturisește un șofer destul de tânăr, dar probabil foarte obosit. Pentru cei care vor să se ferească de acest șofer căruia îi place să se odihnească mult, să se uite după singura mașină vopsită în alb și portocaliu, cu numărul CT-43-FER sau după colegul său care conduce la fel de tacticos, CT-06-MDO. 25 de suflete într-un microbuz În orice caz, chiar dacă nu aveți timp să vă uitați la numărul mașinii, după care să sunați să faceți vreo reclamație, situația este aceeași pe orice mașină a societății, care poate fi apelată la 0241/62.77.10 sau 0241/62.77.12, după cum scrie și pe biletele de abonament. O bulină albă merge la 310, pentru punctualitate și rapiditate. Într-adevăr, dacă vrei să circuli cu 310, dar l-ai pierdut pe cel dinainte, în cinci-șase minute sigur trece altul și poți fi sigur că ajungi acolo unde trebuie în timp util. Spre deosebire de alte microbuze, se mișcă destul de repede, așa că de întârzieri nu se pune problema, dar de aglomerație da. Geamurile pot fi deschise, dar nici asta nu prea ajută în condițiile în care afară sunt peste 30 de grade și înăuntru, pe numărate, aproximativ 25 de oameni. Pot fi de vină pentru decalarea graficelor de circulație fie orele de vârf, fie traficul intens din week-end sau timpul în care șoferul își mănâncă liniștit prânzul la unul din capetele de linie, deși trebuia să stea acolo doar vreo cinci minute. „De când am început liceul, în fiecare zi am întârziat, deși plec cu aproape o oră înainte. Acum nu mai e o problemă timpul pe care-l fac până în Mamaia, dar de la toamnă o iau de la capăt”, ne spune Alina, elevă. Oricare ar fi motivul, cel mai înțelept lucru pe care poți să-l faci, în cazul în care trebuie să circuli cu microbuzul și nu ai altă alternativă, este să accepți totul cu mult calm și să-i înțelegi și pe ei, șoferii, chiar dacă te lasă să aștepți câte jumătate de oră. Andreea IACOB