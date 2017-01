În loc să se bucure de bătrâneţe, pensionarii îşi caută locuri de muncă

La Constanța,

În loc să se bucure de bătrânețe, pensionarii își caută locuri de muncă

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM) a organizat, ieri, selecție pentru acoperirea a peste 200 de locuri de muncă pentru pensionari, locuri oferite de 19 societăți. Angajatorii le oferă, în medie, 800 de lei salariu pentru opt ore de muncă pe zi, tichete de masă și transport. Câțiva zeci de bătrâni au stat la rând pentru a vedea oferta angaja-torilor la sediul AJOFM din strada Lacului, nr. 14. Ofertanților nu le convine situația la care s-a ajuns, de a apela la pensionari, dar nu au soluții: „Tinerii calificați sunt plecați la muncă peste hotare și suntem nevoiți să apelăm la bătrâni. Nu pot lucra cu normă întreagă, mai mult de patru ore nu vor lucra la firma noastră și le oferim și facilități”, ne spune Ioan Solomon, președinte Metal Com care a venit la sediul agenției. Firma are nevoie de sudori și lăcătuși construcții metalice. Nu le ajung banii la bătrânețe Abia urcă scările din fața sediului agenției, gâfâie, se țin de balustradă, dar își caută un loc de muncă pentru că pensia nu le ajunge. C. Muscă este un pensionar în vârstă de 70 de ani și are pensia de 938 de lei: „Eu încă aș mai mișca, aș munci și sper să mă angajeze, mai ales că tinerii fug de muncă. Am lucrat o viață în Șantierul Naval ca strungar și tehnician”. Acum, pensionarul ar dori să lucreze ca strungar. Adrian Constantin are 41 de ani pe cartea de muncă și o pensie puțin peste 500 de lei. Îi este imposibil să supraviețuiască cu banii aceștia și, în loc să se bucure de bătrânețe, caută deznădăjduit un loc de muncă. „Fiind la pensie, vă dați seama că nu mai am puterea de acum 40 de ani. M-am orientat și poate mă angajez ca liftier”, povestește pensionarul. Elena Feier are o pensie de 436 de lei. S-a săturat de lipsuri și a venit să-și caute un loc de muncă. Anterior a lucrat ca ospătar. „Am putere de muncă și vreau neapărat să lucrez pentru că nu-mi ajung banii”, spune femeia. O altă doamnă plânge lângă mine de disperare. Nu și-ar fi imaginat niciodată că după o viață dedicată învățământului va ajunge să se chinuiască să trăiască de pe o zi pe alta, cu o pensie de 500 de lei. Oferte tentante pentru pensionari Bursa Locurilor de Muncă pentru Pensionari este o premieră națională la Constanța. „Constanța este orașul cu cei mai mulți pensionari cu un venit mai mic de 600 de lei. Toată ziua se îngrămădesc la pachete. Mai bine ar veni să muncească decât să stea zeci de ore la cozi pentru pomeni. Acesta este scopul Bursei Locurilor de Muncă pentru Pensionari”, a declarat Paul Liviu Lupu, președintele Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice Constanța. Mariana Roșu, șef unitate restaurant AIDA aparținând de societatea THR Eforie Nord, oferă 660 de lei pentru personalul necalificat și 800 de lei pentru cei calificați, plus zece tichete de masă, transport gratuit, cazare și masă dacă este nevoie. Oferă locuri de muncă în domeniul turismului și anume: ospătar, ajutor de ospătar, cameriste, bucătari. Ofertele pentru pensionari au fost tentante: administrator clădire, casier, gestionar, inginer constructor, inginer naval, cameristă, economist, agenți pază, șoferi, strungari sudori. Numărul total al persoanelor participante a fost 210. Dintre acestea, 142 au fost selectate în vederea angajării și 42 au fost angajate pe loc. Dintre cei angajați pe loc, patru persoane au studii superioare.