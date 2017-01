În aşteptarea lui Moş Crăciun

În așteptarea lui Moș Crăciun

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cum zboară renul Rudolph? Cu ajutorul unui praf magic! Scriitorii scandinavi i-au reprezentat, de-a lungul timpului, pe spiridușii răutăcioși, dar buni prieteni și ajutoare de nădejde ale lui Moș Crăciun. Unii spun că sunt 13 spiriduși, alții nouă sau șase. Într-o vreme se credea că Moș Crăciun și spiridușii săi sunt de la Polul Nord, numai că s-a descoperit că nu există reni acolo. După multe discuții, s-a stabilit că moșul locuiește pe un munte în Laponia. Pepper Minstix, unul dintre spiriduși este paznicul de credință al satului lui Moș Crăciun. Copiii se întreabă cum reușește acesta să se deplaseze, într-o noapte, din Laponia până în casele tuturor copiilor din lume. Cu foarte multă vreme în urmă, Moș Crăciun și spiridușii săi au descoperit formula specială, secretă, a prafului magic pentru reni, care îi face să zboare. Acest praf magic este împrăștiat peste fiecare ren, în ajunul Crăciunului, astfel că zborul este foarte rapid. Rudolph este cel mai celebru ren, fiind conducătorul. Când Rudolph era pui, nasul sau a fost atins de Magia Crăciunului și de atunci este strălucitor și roșu. Cum urezi prietenilor din întreaga lume: - Africană - “Een Plesierige Kerfees” - Arabică - “I’d Miilad Said Oua Sana Saida” - Braziliană - “Boas Festas e Feliz Ano Novo” - Bulgară - “Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo” - Chineză - [Mandarină] - “Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan” - Olandeză - “Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieu-wjaar” - Engleză - “Merry Christmas” - Franceză - “Joyeux Noel” - Germană - “Froehliche Weihnachten” - Greacă - “Kala Christouyenna” - Italiană - “Buone Feste Natalizie” - Spaniolă - “Feliz Navidad” - Poloneză - “Wesolych Swiat Bozego Narodzenia” - Portughe-ză - “Boas Festas” - Rusă - “Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom” - Sarbă - “Hristos se rodi”