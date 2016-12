În această noapte vor fi cunoscuţi câştigătorii premiilor Globul de Aur

În această noapte vor fi cunoscuți câștigătorii premiilor Globul de Aur

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ceremonia de acordare a premiilor Golden Globes de duminică dă lovitura de începere a sezonului recompenselor hollywoodiene, favorit fiind în acest an 'Lincoln' de Steven Spielberg. Filmul are ca adversari serioși, printre alții, peliculele 'Viața lui Pi' și 'Zero Dark Thirty', relatează La Derniere Heure și AFP.A 70-a ceremonie a Golden Globes, organizată de Asociația presei străine de la Hollywood (HEPA), va începe la 17h00 (01h00 GMT) la Beverly Hilton din Beverly Hills și va fi prezentată în acest an de Tina Fey și Amy Poehler, doi actori de comedie foarte populari în Statele Unite.Favoritul serii este 'Lincoln', frescă istorică a lui Steven Spielberg, care prezintă ultimele luni din viața celui de-al 16-lea președinte american și lupta sa politică pentru abolirea sclavagiei. El a primit șapte nominalizări. Pelicula, unanim apreciată la Hollywood - a primit de altfel 12 nominalizări la Oscar -, i-ar putea aduce lui Steven Spielberg un al treilea dublu premiu pentru Cel mai bun film și Cel mai bun regizor, după cele obținute cu 'Lista lui Schindler' (1994) și 'Salvați soldatul Ryan' (1999). Pentru aceasta va trebui să învingă concurenți foarte tari, printre care 'Viața lui Pi', regizat de Ang Lee, și 'Zero Dark Thirty' al regizoarei Kathryn Bigelow - film strălucit despre urmărirea lui Ben Laden, ce poate fi în schimb umbrit de polemica lansată de criticii săi, care văd în el o apologie a torturii.În privința music-hallurilor și a comediilor, favorit pare a fi 'Mizerabilii' al lui Tom Hooper, printre ceilalți nominalizați numărându-se 'Moonrise Kingdom' de Wes Anderson și 'Happiness Therapy' de David O. Russell.Dacă britanicul Daniel Day-Lewis, care a intrat de minune în pielea celebrului președinte american, este marele favorit al premiului pentru Cel mai bun actor de dramă, competiția pare deschisă la actrițe. Marion Cotillard, câștigătoare a unui Golden Globe în 2008 pentru rolul lui Edith Piaf, a fost selectată și în acest an în competiție pentru 'De rouille et d'os' de Jacques Audiard, iar Jessica Chastain, agent CIA în 'Zero Dark Thirty', pare a fi cea mai serioasă concurentă a sa.Trofeul pentru interpretare într-o comedie va fi disputat între Bradley Cooper, Hugh Jackman, Bill Murray, Jennifer Lawrence și Meryl Streep.La categoria Cel mai bun film străin au fost nominalizate două filme franceze: 'Intouchables' și 'De rouille et d'os', dar marele favorit rămâne 'Amour' al austriacului Michael Haneke.Compozitorul francez Alexandre Desplat ar putea obține al doilea Golden Globe din carieră pentru muzica din filmul 'Argo' al lui Ben Affleck.AFP prezintă lista filmelor, regizorilor și actorilor nominalizați la premiile Golden Globes:Cel mai bun film, dramă:- 'Argo', de Ben Affleck- 'Django Unchained', de Quentin Tarantino- 'Life of Pi', de Ang Lee- 'Lincoln', de Steven Spielberg- 'Zero Dark Thirty', de Kathryn BigelowCea mai bun film comedie/muzical:- 'Indian Palace', de John Madden- 'Les Misérables', de Tom Hooper- 'Moonrise Kingdom', de Wes Anderson- 'Salmon Fishing in the Yemen', de Lasse Hallstrom- 'Happiness Therapy', de David O. RussellCel mai bun regizor:- Ben Affleck ('Argo')- Kathryn Bigelow ('Zero Dark Thirty')- Ang Lee ('Life of Pi')- Steven Spielberg ('Lincoln')- Quentin Tarantino ('Django Unchained')Cel mai bun actor, dramă:- Daniel Day-Lewis ('Lincoln')- Richard Gere ('Arbitrage')- John Hawkes ('The Sessions')- Joaquin Phoenix ('The Master')- Denzel Washington ('Flight')Cea mai bună actriță, dramă:- Jessica Chastain ('Zero Dark Thirty')- Marion Cotillard ('De Rouille et d'os')- Helen Mirren ('Hitchcock')- Naomi Watts ('The Impossible')- Rachel Weisz ('The Deep blue sea')Cel mai bun actor, comedie/muzical:- Jack Black ('Bernie')- Bradley Cooper ('Happiness Therapy')- Hugh Jackman ('Les Misérables')- Ewan McGregor ('Salmon Fishing in the Yemen')- Bill Murray, ('Hyde Park on Hudson')Cea mai bună actriță, comedie/muzical:- Emily Blunt ('Salmon Fishing in the Yemen')- Judi Dench ('Indian Palace')- Jennifer Lawrence ('Happiness Therapy')- Maggie Smith ('Quartet')- Meryl Streep ('Hope Springs')Cel mai bun film străin:- 'Amour' (Franța/Germania/Austria)- 'A Royal Affair' (Danemarca)- 'Intouchables' (Franța)- 'Kon-Tiki' (Norvegia)- 'De Rouille et d'os' (Franța).