În 15 ani Rusia vrea să își facă o bază pe lună

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Până în 2031, Rusia vrea să construiască o bază pe Lună. Primele zboruri, de tip cargo, ce vor fi efectuate spre satelitul natural al Terrei în cadrul acestui proiect, care vizează amenajarea unei colonii umane, vor debuta în 2026, potrivit News.ro.Anunțul a fost făcut de directorul unei companii rusești care produce rachete spațiale. Anterior agenția spațială rusă, Roscosmos,a dezvăluit faptul că această țară dorește să construiască pe Lună o bază în care vor putea să locuiască simultan un număr de 12 astronauți.Misiunea ambițioasă va debuta în 2026 cu lansarea spre Lună a unui vehicul spațial de tip cargo, ce va fi urmată de lansarea unui modul ce va avea misiunea de a se plasa în condiții de siguranță pe suprafața lunară în anul 2027, a dezvăluit Vladimir Solnțev, CEO-ul companiei RSC Energia, pentru agenția de presă TASS.În 2029, un nou vehicul spațial, denumit Federation, va fi plasat pe orbita lunară.Simulările pentru pregătirea programului național rusesc de amenajare a unei colonii pe Lună au început deja. Cercetătorii ruși folosesc o platformă specială, care simulează gravitația lunară, construită de RSC Energia la începutul anilor 1970.La finalul acestor teste, experții din industria spațială rusă vor alcătui un plan de logistică și un calendar al lansărilor spațiale, după ce vor fi construit baza lunară permanentă, rovere, rampe de lansare și alte facilități importante pentru supraviețuirea pe Lună.Viitoarea bază lunară rusească va fi utilizează pentru cercetări științifice și activități de minerit - cu scopul de a extrage minerale prețioase -, deși anumite publicații internaționale afirmă că ea va putea fi folosită și în scopuri militare.La început, baza lunară, proiectată pentru a fi amplasată aproape în întregime sub scoarță, va fi locuită doar de patru astronauți, însă numărul acestora va crește progresiv și va ajunge până la 12 persoane.Baza va fi alimentată cu energie de o centrală electrică subterană, aflată în apropiere de unul dintre polii lunari.Un adăpost bine izolat va fi de asemenea amenajat sub scoarța lunară, pentru a-i proteja pe astronauți de radiațiile solare și de eventuale atacuri nuclare.În total, Rusia intenționează să finalizeze construcția cu ajutorul a șase lansări, ce vor fi realizate folosind rachete din gama Angara. Fiecare lansare va trimite un modul pe Lună, pentru a construi viitoarea bază pas cu pas, la fel cum s-a procedat și pentru construirea Stației Spațiale Internaționale (ISS). Asamblarea completă a bazei va dura cel puțin 10 ani.Mai mulți cercetători de la NASA au realizat de curând un studiu și au ajuns la concluzia că oamenii vor putea să ajungă din nou pe Lună în următorii 5-7 ani, cu un cost total de 10 miliarde de dolari.Savanții americani au confirmat faptul că este posibilă până în 2022 amenajarea unei baze lunare în care vor putea să trăiască până la 10 astronauți timp de peste un an, întrucât cele mai multe dintre tehnologiile necesare unui astfel de proiect sunt deja disponibilePână în prezent, doar NASA a reușit să plaseze cu succes echipaje umane pe Lună.În cadrul programului spațial american Apollo, 12 astronauți au reușit să pășească pe Lună, între anii 1969 și 1972.