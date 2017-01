Apel umanitar

Împreună, îi putem reda lui Cosmin copilăria

Un copil de nouă ani, din Limanu, are nevoie urgent de ajutorul nostru pentru a duce o viață normală. Cosmin este paralizat, are retard psihic profund și atrofie cerebrală. De la opt luni, este imobilizat la pat. Un transplant de celule stem, realizat la o clinică din China, i-ar putea reda micuțului copilăria. Este programat pe 12 decembrie pentru operație, dar familia mai are nevoie de 12.000 de dolari pentru a plăti intervenția. „Cosmin a fost un copil normal și s-a născut perfect sănătos“, ne povestește bunica, Gabriela Olteanu. „Era tare vioi, începuse să vorbească. Avea opt luni și jumătate când s-a întâmplat necazul. În seara aceea, mama lui i-a dat să mănânce banană și l-a culcat. Peste noapte, când s-a trezit, a văzut că băiețelul trepida, avea febră, convulsii, așa că a plecat repede cu el la spital. Stăteam în Mangalia pe vremea aia“, își amintește bunica. Medicii l-au tratat, copilul și-a revenit pentru moment, dar, peste două zile, a intrat în comă. Se afla internat la Spitalul Județean Constanța. A stat în comă cinci zile. Bunica ne povestește că a solicitat medicilor să-l transfere la un spital din București, dar ei au refuzat, pe motiv că nu au la dispoziție o ambulanță cu oxigen. Ba, mai mult de-atât, medicii au spus familiei că micuțul nu are șanse de supraviețuire. La solicitarea familiei, l-au transferat la Spitalul din Mangalia, iar apoi l-au trimis acasă. Pe ultimul certificat medical eliberat este trecut îngrozitorul diagnostic - tetrapareză spastică cu deficit funcțional sever, retard psihic profund, atrofie cerebrală. Micuțul nu a avut ocazia să-și trăiască anii cei mai frumoși din copilărie. Este imobilizat la pat, mușchii de pe întreg corpul i s-au atrofiat, nu vorbește. Este dependent de familie. Din cauza poziției incomode în care trebuie să stea în permanență, copilul se îneacă în mod frecvent cu saliva. Bunica trebuie să fie foarte atentă atunci când îl hrănește. În plus, îl deranjează orice zgomot, se sperie și plânge. Din această cauză, familia a trebuit să se mute de la Mangalia, la țară, la Limanu, unde este liniște. Familia susține că medicii sunt de vină De ce a ajuns micuțul Cosmin într-o astfel de stare? Bunica, Gabriela Olteanu, spune că medicii sunt vinovați de drama prin care trece nepoțelul ei. „Nouă ne-au spus prima oară că a avut mama RH negativ și că s-a transmis la el. Noi am făcut analiza la București și a reieșit că nu este așa. Apoi ne-au spus că este o boală genetică. Am făcut analize la Cluj, la Târgu Mureș și nu s-a confirmat nici acest lucru. Până la urmă, am mers la o clinică din Italia. Medicii de acolo ne-au spus că băiețelul a ajuns așa din cauza unei meningite netratate. Dacă medicii își dădeau seama atunci, la nouă luni, că are așa ceva, acum nu ar mai fi avut nimic, ar fi fost un copil normal!“, ne povestește Gabriela Olteanu, aproape plângând. Au umblat cu el pe la diverse spitale din țară, în speranța că se va vindeca. Până au văzut la televizor că există o șansă. Un copil care se afla într-o situație similară a fost operat la o clinică din Beijing, iar evoluția stării de sănătate este bună. Au trimis o solicitare clinicii respective, iar micuțul Cosmin a fost programat pentru transplantul de celule stem pe 12 decembrie. Intervenția costă 20.000 de dolari. Au nevoie urgent de bani Din luna februarie, familia copilului încearcă să facă rost de bani. Au apelat la bunăvoința semenilor, iar până acum au strâns în cont 6.379 de dolari. Părinții copilului au plecat la muncă în Italia pentru a face rost de bani. Sunt disperați. Mai au nevoie de 12.000 de dolari. Pe biletele de avion pentru Beijing au dat 5.600 de lei. Problema este că, înainte de a pleca, trebuie să vireze banii în contul clinicii din China, pentru ca medicii să-l opereze pe micuț. Familia lui Cosmin a ajuns la capătul puterilor. Nu știe ce să mai facă pentru a face rost de bani. „Am mers la toate băncile ca să solicit un credit, dar la niciuna nu mi s-a aprobat. E nevoie de un salariu mare. Vreau să încerc să girez cu casa, să văd dacă pot face ceva. Nici nu știm unde să mai mergem, la cine să mai apelăm. Nici nu avem ce să vindem. Trebuie să facem rost de bani, pentru că e singura șansă a lui Cosmin să devină un om normal“, ne-a spus bunica băiețelului. Fiecare dintre noi îl poate ajuta pe Cosmin să aibă o viață normală, să își trăiască copilăria. Familia Olteanu are nevoie ajutor. Cei care îi pot ajuta pot depune bani în conturile deschise la Banca Comercială Română, filiala Mangalia, pe numele mamei lui Cosmin, Daniela Matei. Acestea sunt: RO90RNCB0117024499330004 – în euro RO20RNCB0117024499330003 – în lei RO63RNCB0117024499330005 – în dolari De asemenea, bunica băiatului, Gabriela Olteanu, poate fi contactată la numărul de telefon 0722.689.659.