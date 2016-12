Impozitul forfetar bagă în criză şi firmele care încă supravieţuiesc

În condițiile în care activitatea de comerț s-a restrâns cu 20 la sută,

Impozitul forfetar bagă în criză și firmele care încă supraviețuiesc

Activitatea de comerț s-a restrâns serios față de anul trecut, în condițiile crizei economice actuale și doar sezonul estival pare să fie singura salvare pentru micii comercianți. Pe de altă parte, introducerea impozitului forfetar este așteptată cu neîncredere de către IMM-urile din sector. „Principala problemă este lipsa de lichidități, care a afectat cum este și normal sectorul de comerț. Există întârzieri de plată și este normal ca să existe o scădere, într-o perioadă de criză”, a declarat pentru ziarul „Cuget Liber”, Vasile Saru, director al firmei „Cereal Impex SRL”. Scăderea este de 15% - 20%, față de aceeași perioadă a anului trecut. „În actualul context, pe piața comerțului cu ridicata există o restrângere a activității de 20%, față de anul trecut. Sperăm ca sezonul estival să mai rezolve din pro-blemele de lichidități și ca numărul de comenzi să crească din nou”, a precizat Lucian Grigore, director de vânzări al companiei „Ghiural Eximp SRL”. Există însă și IMM-uri care nu sunt afectate de criză, dar pers-pectivele nu sunt deloc îmbu-curătoare. „Din punct de vedere al cifrei de afaceri, firma nu a suferit scăderi, suntem la același nivel ca și anul trecut. Însă problemele de-abia acum încep să apară. Am plecat la drum cu ideea ca anul acesta nu vom avea profit și să încercăm să supraviețuim. Am scăzut adaosul pentru a stimula cererea, am înțeles că nu va exista același volum de lichidități, precum cel de anul trecut”, a explicat Dan Stupar, director al firmei de intermedieri în comerțul cu material lemnos și de construcții „Colonial Servicii SRL”. Statul nu este de partea agenților economici și caută să scoată bani de la micii întreprinzători, prin introducerea impozitului forfetar și anulării deducerii de TVA pentru autoturisme. „Firma pe care o conduc are 8 mașini, cumpărate în leasing, pentru că nu mi-am permis să vin cu banii jos, de acasă. Cheltuielile cu motorină, cu între-ținerea mașinilor sunt mari, iar imposibilitatea de a mai deduce TVA-ul din aceste cheltuieli ne va afecta serios. Se pare că statul vrea să bage în criză și firmele care încă mai supraviețuiesc. Iar impozitul forfetar este o cheltuială în plus și costisitoare. Probabil că s-au gândit că în condițiile actuale, în care profitul reprezintă un obiectiv aproape imposibil de atins pentru IMM-uri, trebuie să obțină venituri pentru acoperirea dobânzilor de la împrumutul FMI”, a mai declarat Dan Stupar. „Nu mi se pare corect să fie introdus impozitul forfetar în activitatea de comerț. Nu este normal să îi pui pe aceeași baricadă pe cei care mint și nu-și declară veniturile și cei care sunt cu taxele și impozitele la zi. Ar trebui aplicată separat doar pentru hotelieri și activitățile de turism”, a concluzionat Lucian Grigore.