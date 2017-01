Impozitele pe terenuri, case şi maşini se măresc cu aproape un sfert

Impozitele pe terenuri, case și mașini se măresc cu aproape un sfert

Ştire online publicată Joi, 12 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Taxele locale la terenuri, clădiri și mijloace de transport se măresc în acest an cu 24,3%: „Ajustarea în sens crescător a valorii impozabile nu reprezintă o creștere efectivă de fiscalitate, având un caracter de recuperare, în urma menținerii acestui nivel neschimbat pentru ultimii ani.”, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Potrivit MFP, majorarea veniturilor bugetelor locale prin actualizarea bazelor impozabile, este prevăzută prin articolul 292 din Legea nr. 371/2003 privind Codul fiscal. Indexarea sumelor locale se inițiază în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor și se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an, iar pentru taxa asupra mijloacelor de transport, propunerea vine de la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și are avizul Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Administrației și Internelor. S-a vehiculat informația că cei care au plătit deja impozitul nu vor fi obligați să plătească în plus, însă Carmen Trentea, directorul executiv al Serviciului Public de Impozite, Taxe și Venituri ale Bugetului Local Constanța nu a infirmat faptul că impozitul s-ar putea aplica retroactiv astfel că cei care au plătit deja impozitul pe 2009 ar putea plăti în plus. „Nu mi se pare corect să se existe o diferențiere între cei care au plătit deja și cei care nu au reușit să facă acest lucru. Dacă trebuie să modifice ceva, atunci să se modifice pentru toată lumea”, a adăugat Trentea. În opinia directorului, această măsură ar fi benefică bugetului local, aducând mai mulți bani fondului bugetar. Totodată, Trentea a punctat faptul că, acum, nu este cel mai potrivit moment pentru a lua astfel de inițiative. „În contextul crizei actuale, nu mi se pare uman să adoptăm măsuri de acest tip”, a completat ea, amintind de prețurile, deja majorate, pe care contribuabilii trebuie să le plătească.