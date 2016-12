Împărţirea alegătorilor constănţeni pe colegii sfidează legile matematicii

Împărțirea alegătorilor constănțeni pe colegii sfidează legile matematicii

Biroul Electoral Județean al Circumscripției Electorale nr. 14 Constanța a făcut publică, de curând, situația celor 14 colegii uninominale. Dacă la Senat împărțirea alegătorilor este oarecum echitabilă, la Camera Deputaților diferențele sunt foarte mari. Astfel că, la nivelul județului Constanța, cel mai mic colegiu numără aproape 39.000 de alegători, iar cel mai mare peste 80.000 de votanți. „Este o împărțire logică”, apreciază deputatul liberal George Dragomir, candidat la un fotoliu de deputat pe Colegiul nr. 1. Dragomir s-a arătat mulțumit de delimitare, cu atât mai mult cu cât el nu pune mare accent pe împărțirea mandatelor conform algoritmului din lege. Deputatul al cărui colegiu are aproximativ 63.000 de alegători a declarat că ținta lui este atingerea scorului de 50% plus un vot, rezultat care i-ar asigura din start încă un mandat. Liberalul exclude și orice posibilitate de a se reveni pe ultima sută de metri la vechiul sistem de vot, acela pe liste. Dragomir și-a manifestat ieri încrederea în justiție și într-o decizie „corectă”. Dacă PRM va avea totuși câștig de cauză, „Guvernul are soluții astfel încât alegerile să se desfășoare la termen, în sistem uninominal și să nu facem pe plac PD-L și PRM”, susține Dragomir. „Lege inechitabilă” Pedelistul Laurențiu Mironescu, pretendent și el la încă un mandat de deputat, candidează pe cel mai mic colegiu din județ. Este vorba despre Colegiul nr. 7 care însumează 38.661 de votanți. Spre deosebire de colegul său liberal, Mironescu pune pe seama intereselor politice discrepanțele generate de „desenarea colegiilor” actuale. Pe scurt, pedelistul apreciază drept curioasă delimitarea pe zona sa de interes, susținând că, în opinia lui, din același colegiu ar mai fi trebuit să facă parte și localitățile Basarabi, Poarta Albă și Castelu. „Atunci ar fi fost un colegiu al PD-L și nu le convenea”, a concluzionat deputatul. Ca și Dragomir, și Mironescu crede în șansa lui de a obține confortabilul scor de 50 de procente plus un vot, ceea ce i-ar asigura și lui continuitatea în parlament. Colegiul cu cea mai mare greutate din punct de vedere al numărului alegătorilor arondați este cel cu nr. 9. Aici sunt înscriși 82.964 de alegători. Unul dintre candidații de pe colegiul 9 este pedelistul Mircea Iustian, care apreciază că împărțirea s-a făcut în baza unei „legi inechitabile”. Pedelistul vede, însă, partea plină a paharului, apreciind faptul că, în ciuda tuturor nemulțumirilor, uninominalul de anul acesta „este un prim pas; nu unul fericit, dar e un pas, totuși”, a declarat Iustian, sperând într-un uninominal în două tururi la următoarele alegeri. Iustian exclude ipoteza scorului majoritar și își propune pentru alegerile din noiembrie doar „obținerea unui număr cât mai mare de voturi”. Curtea de Apel decide astăzi soarta alegerilor din noiembrie Curtea de Apel București a amânat pentru astăzi decizia referitoare la solicitarea PRM de suspendare a hotărârii de guvern privind delimitarea colegiilor uninominale după ce Guvernul, MIRA și Alina Gorghiu au cerut respingerea acțiunii înaintate de PRM. La termenul de ieri Guvernul a invocat excepția lipsei de interes a PRM susținând că Partidul România Mare nu are un interes legitim în acest caz și că Hotărârea de Guvern nu poate vătăma interesele partidului. În replică, Lucian Bolcaș în calitate de re- prezentant al PRM, a susți- nut că interesul constă în desfășurarea alegerilor în conformitate cu legea adoptată de Parlament. Tot la termenul de ieri, magistrații au admis cererile de intervenție depuse. Dacă peremiștii vor avea câștig de cauză, calendarul electoral pentru alegerile programate pentru 30 noiembrie va fi dat peste cap, generând o și mai mare confuzie în rândul electoratului din România.