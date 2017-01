IMM-urile trebuie să menţină calitatea ofertei, pe timp de criză

IMM-urile trebuie să mențină calitatea ofertei, pe timp de criză

În 2009, managerii constănțeni trebuie să abordeze în mod lucid criza și să nu cadă în extreme. Atitudinea echilibrată este cea mai bună, consideră Ion Dănuț Jugănaru, directorul general al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța. „Nu e cazul să fim pesimiști și să credem că a venit sfârșitul lumii sau că la noi este mai rău decât în Statele Unite ale Americii. Totuși, nu este bine nici să fim prea optimiști și să susținem că nu ne afectează în niciun fel criza. Adevărul este undeva la mijloc. Trebuie să ne așteptăm la efecte importante ale crizei, dar nu la fel de grave ca cele din SUA”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Dănuț Jugănaru. Important este ca managerii să nu facă greșelile altora. Iar cea mai „sigură” greșeală este reducerea exagerată a cheltuielilor, când atenția ar trebui îndreptată spre amânarea lor sau, în cel mai bun caz, spre majorarea veniturilor. Sunt multe cheltuieli într-o firmă care au un rol determinant și care, dacă sunt tăiate, riscă să dăuneze mai mult afacerii, în loc să ajute la redresarea financiară. „Dacă tai cheltuielile cu personalul, riști să îți pierzi cei mai buni oameni. Dacă renunți la bugetul de promovare, riști să pierzi potențiali clienți. De asemenea, reducerea cheltuielilor cu pregătirea profesională a angajaților este o greșeală. Un manager capabil nu exagerează cu reducerea cheltuielilor, pentru că știe că își scade singur calitatea ofertei. În loc de reduceri forțate, cel mai bine este să te concentrezi pe îmbunătățirea produselor. Fie oferi o calitate mai bună, la același preț, fie dai ceva în plus, acorzi facilități sau personalizezi oferta, în segmen-tele în care este posibil așa ceva”, spune directorul general al CCINA Constanța. Având în vedere aceste detalii, anul 2009 poate fi „suportabil” pentru cele mai multe firme. Unele firme ar putea să o ducă chiar și mai bine, pe timp de criză, dacă își adaptează oferta. Pentru firmele care știu că au produse și servicii inferioare față de concurență, anul 2009 este de „a fi sau a nu fi”. Ori încearcă să se dezvolte, ori dispar, în cel mai rău caz. IMM-urile au nevoie de o infuzie serioasă de capital Anul 2009 are însă și niște semnale pozitive, în special dacă bugetul de 600 milioane euro al noului ministru al IMM-urilor este aprobat. Banii ar putea fi folosiți pentru cofinanțarea proiectelor IMM-urilor și microîntreprinderilor, care ajung mai greu la sume mari, din cauza condițiilor dificile de finanțare. „Ținta noului minister, de a sprijini 20% din cele 600.000 IMM-uri românești, mi se pare foarte bună. Totuși, managerii trebuie să fie siguri de acești bani, să nu fie doar o simplă promisiune sau să vină banii la sfârșit de an, cum s-a mai întâmplat în România. IMM-urile au nevoie de o infuzie serioasă de capital, pentru a deveni competitive”, consideră Ion Dănuț Jugănaru. Cursuri și seminarii anti-criză, la Camera de Comerț Pentru acest an, Camera de Comerț din Constanța a pregătit mai multe acțiuni „anti-criză”, în care patronii vor fi învățați ce și cum să facă, pentru a trece cu bine de această perioadă dificilă. Prima acțiune va avea loc pe 22 ianuarie, când firmele vor învăța cum să își încheie bilanțurile anuale. „Urmează apoi o serie lungă de cursuri și seminarii pregătitoare, atât pentru firmele membre CCINA, cât și pentru restul agenților economici. În plus, derulăm mai multe proiecte cu finanțare Phare Crossborder, împreună cu partenerii din Bulga-ria, dar și proiecte în care ne-am implicat singuri. Desigur, și în acest an vom încerca să contractăm fonduri pentru derularea unor proiecte noi”, mai spune directorul general al CCINA.