IMM-urile nu mai pot lua decât credite garantate

Ştire online publicată Miercuri, 03 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Bancpost și-a luat măsuri suplimentare de siguranță, acordând IMM-urilor doar credite garantate. De asemenea, și suma maximă care poate fi împrumutată este condiționată de valoarea garanției. Linia de credit a Bancpost este o facilitate prin care firmele pot obține un credit de 50% din valoarea garanțiilor depuse. În prezent, singurele garanții acceptate sunt imobilele. Terenurile și clădirile de birouri nu mai sunt acceptate. În plus, imobilele trebuie să fie amplasate într-o reședință de județ. Linia de credit se acordă în lei și are o dobândă de 17,5%, plus încă două puncte procentuale, pentru varianta „Fully Secured” (împrumut de 50% din valoarea garanției). Opțiunea „Partially Secured”, prin care se putea obține un împrumut de până la 100% din valoarea garanției, nu mai este valabilă. O altă condiție impusă de Bancpost IMM-urilor este așa-zisul „grad de fidelitate”. Cu alte cuvinte, un IMM poate obține credite doar dacă demonstrează că este client al băncii, statut la care se poate ajunge prin efectuare a cel puțin cinci operațiuni bancare. La creditele pentru achiziția de echipamente, dobânda este de 16,5% (plus marjă de 2%), pentru lei, respectiv 11,25% (plus marjă de 2,25%), pentru euro. La creditele pentru achiziția de imobile, dobânda este de 15,5% (plus marjă de 2,25%), pentru lei, respectiv 10,75% (plus marjă de 2,5%), pentru euro.