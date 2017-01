IMM-urile din industria uşoară au ajuns la capătul puterilor

IMM-urile din industria ușoară au ajuns la capătul puterilor

Producția textilă din România scade dramatic, de la an la an, fără a da semne de redresare. Specialiștii din domeniu estimează că, în 2008, nivelul producției va ajunge la 50% din cel din 2005. „Numărul firmelor a scăzut, de la 9.500 în 2005, la 8.000 în acest an. 95% sunt IMM-uri, fabricile mari mai rămânând doar 65. Cele mai multe se restructurează, vând terenurile și imobilele și se transformă în IMM-uri sau chiar microîntreprinderi”, spune Aureliențu Popescu, vicepreședintele Federației Patronale din Industria Ușoară (Fepaius). În prezent, producția anuală națională este de 7.279 euro/angajat, în condițiile în care în Portugalia este de 30.000 euro/angajat, în Belgia de 298.000 euro/angajat și în Ger-mania de 200.000 euro/angajat. Evident, motivul principal pentru declinul industriei ușoare este concurența devastatoare a Chinei, care ocupă 40% din piața Uniunii Europene. „Nu mai există nicio barieră pentru ei. Din 2008, toate pârghiile de control pentru China vor fi eliminate. Nici măcar Organizația Mondială a Comerțului nu poate face nimic împotriva subvenționării puternice a exportatorilor asiatici de textile. În ultimele 12 luni numai, exporturile de textile ale Chinei spre România au fost de 4 miliarde euro, conform datelor oficiale ale chinezilor. Potrivit datelor noastre, valoarea produselor a fost de numai 2 miliarde euro. În taxe, este vorba de 880 milioane euro care nu au ajuns la bugetul de stat. Evident, e vorba de evaziune fiscală, de schimbare a evidențelor. În aceste condiții, ce mai pot face micile firme autohtone?”, spune vicepreședintele Fepaius. În plus, prețurile la care China își vinde produsele sunt imbatabile. Spre exemplu, niciun produs nu sare de limita de 40 de eurocenți, adaosul practicat apoi de importatori fiind de peste 500%. „Ei se bazează pe faptul că nicio țară europeană nu va face apel la măsurile anti-dumping, întrucât durează cel puțin trei ani să obții un rezultat. Oricum, situația se va regla pe baza intereselor politice și nicidecum în urma presiunii sindicale sau patronale”, mai spune Aureliențu Popescu. Pentru micile întreprinderi, singura soluția viabilă ar fi orientarea spre piața internă, care este saturată de produsele de slabă calitate din import și de cele mult prea scumpe. De asemenea, patronatele propun IMM-urilor să își externalizeze serviciile și să se transforme în agenții comerciale.