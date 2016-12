Imigranţii ilegali nu vor putea avea permise de conducere în Marea Britanie

Imigranții ilegali nu vor putea avea permise de conducere în Marea Britanie

Vineri, 11 Octombrie 2013

Imigranții ilegali nu vor putea obține permise de conducere și nu vor putea deschide conturi la bănci în Marea Britanie,conform unei legislații anunțate ieri.Proiectul de lege privind imigrația, care a fost dat publicității, ieri, de către coaliția aflată la guvernare la Londra, îi va obliga, totodată, pe unii cetățeni străini să plătească o suprataxă de 200 de lire pentru a utiliza serviciul național de sănătate.Legislația, comentează The Daily Telegraph, este răspunsul Guvernului la ascensiunea UKIP și la creșterea îngrijorării publicului cu privire la imigrație.Proiectul de lege va conferi agenției responsabile pentru acordarea licențelor de transport și permiselor de conducere - Driver and Vehicle Licensing Agency - dreptul de a verifica statutul de imigrant al unei persoane care solicită un permis și de a refuza elibe-rarea acestuia. În plus, dacă se constată că imigranții și-au depășit perioada de ședere în Marea Britanie, aceștia vor avea permisele anulate.Personalul bancar va fi obligat prin lege să verifice detaliile clienților în baze de date deținute de organizațiile anti-fraudă. Potrivit Ministerului de Interne, aceste baze de date conțin date guvernamentale despre zeci de mii de imigranți ilegali.În pofida îndoielilor cu privire la viabilitatea sa, proiectul de lege va conține, de asemenea, o cerință legală pentru proprietarii particulari de a verifica dacă chiriașii sunt sau nu imi-granți legali.v v vMiniștrii au declarat că schimbările vor face viața mai grea pentru imigranții ilegali din Marea Britanie, prin reducerea „factorilor de atracție” care îi încurajează să rămână ilegal în această țară.„Vom continua să urăm bun venit celor mai inteligenți și mai buni imigranți care doresc să contribuie la economia și la societatea noastră și să respecte regulile”, a declarat Mark Harper, ministrul Imigrației, subliniind că „legea trebuie să fie de partea celor care o respectă, nu a celor care o încalcă”.