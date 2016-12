Imigranţii care muncesc în Marea Britanie, victime ale rasismului, intimidărilor şi ameninţărilor

Imigranții care muncesc în Marea Britanie, victime ale rasismului, intimidărilor și amenințărilor

Marţi, 15 Mai 2012.

Cercetătorii care au realizat raportul "Experiențe de muncă forțată în industria alimentară din Marea Britanie" au descoperit că lucrătorii sunt subiectul unor intimidări rasiste și sexiste și al amenințărilor. Izolați, incapabili să vorbească engleza și necunoscându-și drepturile, mulți dintre ei se plâng că sunt deprimați, iar unii au fost împinși până în situația de a-și face rău singuri."Mă simțeam de parcă ar fi căzut cerul pe mine, dar nu aveam de ales", povestește Adriana, o tânără în vârstă de 30 de ani din România, citată de Mediafax."Aveam nevoie de bani. Trebuia să muncesc. Nu îmi mai păsa. Eram în situația în care mai degrabă mă omorai decât să mă întorc. Am slăbit. Eram tensionată și tristă tot timpul", explică ea.Deși mulți dintre ei sunt imigranți legali, ei nu își cunosc drepturile și sunt exploatați în mod frecvent. O proporție semnificativă dintre ei au plătit taxe agenților și au rămas îngropați în datorii.Una dintre practici, au descoperit cercetătorii, era de a recruta prea mulți lucrători și de a le oferi suficient de lucru pentru a le plăti datoriile angajatorilor lor dar de a-i menține în sărăcie, obligați să împartă locuințe mici și cu condiții precare.Alții s-au plâns că se simt ca niște roboți, sub supraveghere constantă, monitorizându-li-se timpul petrecut la toaletă, și li se impun ținte imposibil de realizat.Cercetătorii au intervievat 62 de lucrători, majoritatea din Polonia, China, Lituania și Letonia, care lucrau în sudul Lincolnshire, în zona central-estică a Scoției, în sud-vestul Angliei, la Londra și Liverpool.Peste două treimi dintre aceștia s-au plâns că trăiesc în teamă, că muncesc peste 50 de ore pe săptămână, sunt plătiți cu sume sub salariul minim de 5,83 de lire sterline pe oră și li se deduc ilegal cheltuieli din salarii."Baza pieței muncii din Marea Britanie, în pofida protecției, poate fi profund neatractivă și mult prea des exploatativă. Munca este grea, prost plătită și nesigură. Mulți dintre cei intervievați câștigă abia cât să supraviețuiască. Teama și lipsa de putere sunt aproape omniprezente", conchide raportul.