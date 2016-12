Imagini şocante: Bona copiilor unuia dintre fiii lui Gaddafi, mutilată de soţia acestuia VIDEO

Imagini șocante: Bona copiilor unuia dintre fiii lui Gaddafi, mutilată de soția acestuia VIDEO

Ştire online publicată Luni, 29 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Bona copiilor lui Hannibal Gaddafi, unul dintre fiii liderului libian, Shwygar Mullah, care are 30 de ani și a venit din Etiopia în urmă cu un an, susține că a fost mutilată de soția acestuia, Aline, care a stropit-o cu apă fiartă, relatează CNN.Ea susține că Aline Kadhafi s-a enervat în momentul în care fiica ei nu se oprea din plâns iar Mullah a refuzat să o bată."M-a dus într-o baie. Mi-a legat mâinile la spate și picioarele. Mi-a acoperit gura și a început să îmi toarne apă fierbinte pe cap", a declarat ea. Femeia are nu numai fața, ci și pieptul și picioarele pline de răni, unele mai vechi, altele încă roșii și purulente. "Îmi ieșeau viermi din cap pentru că m-a ascuns și nu trebuia să mă vadă nimeni", a declarat Mullah. Până la urmă, a găsit-o un gardian și a dus-o la spital, unde a primit îngrijiri. Dar atunci când Aline Kadhafi a aflat despre faptele lui, aceasta a fost amenințat cu închisoarea dacă îndrăznește să o mai ajute pe bonă. "Când mi-a făcut asta, timp de trei zile nu m-a lăsat să dorm", a declarat Mullah. "Am stat afară în frig, fără mâncare. Le-a spus servitorilor: dacă îi dă cineva mâncare, vă voi face și vouă la fel. Nu am avut apă, nimic", povestește ea.Colegul ei, un bărbat din Bangladesh care a refuzat să își spună numele, a declarat că și el a fost bătut în mod regulat și crestat cu cuțitul. El susține declarațiile lui Mullah, afirmând că personalul era tratat mai rău decât câinii familiei."Am lucrat un an întreg și nu mi-au dat un ban", susține Mullah. "Acum vreau să merg la spital. Nu am bani. Nu am nimic", adaugă ea.