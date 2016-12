IMAGINI ŞOCANTE / Avion Malaysia Airlines doborât. Cea mai nouă înregistrare, făcută publică

IMAGINI ȘOCANTE / Avion Malaysia Airlines doborât. Cea mai nouă înregistrare, făcută publică

Un reporter german care a investigat doborarea avionului Malaysia Airlines MH17, in estul Ucrainei, pe 17 iulie 2014, a publicat o noua inregistrare, care ar fi fost surprinsa de locuitorii din zona la cateva minute dupa prabusirea aeronavei Boeing ce efectua cursa Amsterdam - Kuala Lumpur. Atenție, imaginile sunt șocante!Inregistrarea are putin mai mult de un minut si jumatate, scrie ziare.com, si este facuta dintr-o masina ce trece pe langa o bucata din avion, aflata in flacari. Potrivit discutiei dintre persoanele din masina, zona este efectiv acoperita bucati ale corpurilor pasagerilor morti."Ei au fost primii la locul crimei: locuitorii din Hrabove, estul Ucrainei. In timp ce autorii scapa, oamenii de la fata locului incep sa inteleaga ce s-a intamplat. Avionul civil cu 298 de oameni la bord s-a prabusit pe campurile lor. Toti au murit", a scris jurnalistul Billy Six, in descrierea clipului postat pe YouTube, numit "Ploua cu corpuri"."Ce e asta? Ce sunt toate astea? Autobuz, avion, elicopter? Oameni! La naiba!", spune una dintre persoane, in limba ucraineana, dupa care femeia care filmeaza incepe sa planga."Priveste acolo! E piciorul cuiva. Ai vazut? O femeie", se mai aude. Femeia din masina plange in continuare, iar o voce se aude: "Nu te uita!"."Ce naiba a fost asta? La naiba, nu inteleg nimic. Acolo se afla si mai multe bucati (de corpuri). La naiba, o gramada de oameni! Doamne! Uite acolo, si mai multi oameni", continua conversatia, iar la un moment dat masina se opreste si se deschide usa, putand fi observat ceea ce pare a fi un cadavru.Atenție, imaginile sunt șocante!