Imagini de senzaţie! Ce făceau femeile în Al Doilea Război Mondial, când bărbaţii lor erau pe front. Foto şi Video

Imagini de senzație! Ce făceau femeile în Al Doilea Război Mondial, când bărbații lor erau pe front. Foto și Video

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Îmbrăcate în costume de baie sau în rochii scurte, coafate toate și purtând pantofi cu toc, femeile își tonificau musculatura folosind niște aparate care mai degrabă seamănă cu unele de tortură și pe care puțini le-ar încerca în ziua de astăzi.Astfel de aparate au început să fie folosite de la începutul anilor 1930 în America. O parte din aceste aparate par să fie strămoși ale actualelor aparate de vibromasaj, scrie descoperă.ro.Video este intitulat "The Battle of the Bulge", după celebra ofensivă din Ardeni a trupelor germane, în perioada 16 decembrie 1944 – 25 ianuarie 1945, pentru a opri trupele americane și britanice, însă nu există nicio legătură între ele.Sursa text și foto: www.descopera.ro