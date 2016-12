"I Have a Dream", rostit de Martin Luther King Jr. în faţa a sute de mii de oameni, va fi inclus în Grammy Hall of Fame

"I Have a Dream", rostit de Martin Luther King Jr. în fața a sute de mii de oameni, va fi inclus în Grammy Hall of Fame

Ştire online publicată Marţi, 22 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Discursul politic cu care pastorul Martin Luther King Jr. a intrat în istorie va fi inclus în Grammy Hall of Fame.Emoționantul "I Have a Dream" și albume lansate de Bruce Springsteen ("Born in the U.S.A.") și The Rolling Stones ("Exile on Main Street") se numără printre cele 25 de înregistrări audio ce vor fi incluse, în 2012, în Grammy Hall of Fame, informează Mediafax.Albumele "Anything Goes" (Cole Porter), "I Will Survive" (Gloria Gaynor), "The Message" (Grandmaster Flash & the Furious Five), "What's Love Got To Do With It" (Tina Turner), albumul de comedie "I Started Out as a Child" al actorului Bill Cosby și înregistrarea originală a spectacolului de pe Broadway "St. Louis Woman" au fost și ele inclusePrintre celelalte înregistrări incluse în Grammy Hall of Fame se numără "Deep in the Heart of Texas" de Gene Autry, "Deja Vu" de Crosby, Stills, Nash & Young, tema muzicală "Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be") interpretată de Doris Day și înregistrarea "Wasted Days and Wasted Nights" cu Freddy Fender.Grammy Hall of Fame a fost înființat în 1973 de către The Recording Academy și conține înregistrări muzicale a căror calitate nu se degradează în timp, înregistrări cu o semnificație istorică importantă și cu o vechime de cel puțin 25 de ani.Toate înregistrările muzicale incluse în Grammy Hall of Fame sunt expuse în Muzeul Grammy din Los Angeles.Reprezentanții The Recording Academy au anunțat, luni, că numărul cântecelor și albumelor incluse în Grammy Hall of Fame a ajuns la 906.