Hota în lumina reflectoarelor. Urmează peria de WC

Hm. Mărturisesc că specialiștii în amenajări interioare mi-au făcut o surpriză plăcută. Eram ferm convins că nu mai au ce tâmpenie să inventeze, după ce veniseră cu soluții de amenajare a holurilor și balcoanelor, dar m-am înșelat. Evident, nu puteau inventa un nou tip de cameră, pentru a oferi soluții de amenajare, așa că și-au ales un obiect concret din casă. Țineți-vă bine și fiți pregătiți de o schimbare radicală de perspectivă, căci nimic nu va mai fi la fel de simplu pe cât era înainte. Este vorba de alegerea… (Simfonia a 9-a a lui Beethoven în fundal, tunete și… de dragul expresiei… fulgere, doar lucrăm în audio-vizual) HOTEI!!! Dar, dar… ființa rațională din fiecare își revine cu greu după lovitura sălbatică primită în rinichi. Deși improbabil, căci este un organ care filtrează ureea din sânge și o elimină din organism sub formă de urină, rinichiul ar putea avea un IQ mai mare decât stupizii care s-au gândit că ar putea interesa pe cineva să citească despre cum trebuie să îți alegi hota. În fine, pentru amuzamentul colectiv, trebuie să spunem că la achiziția unei hote trebuie să ții cont de mărimea bucătăriei. Genial. Adică nu am voie să îmi cumpăr o hotă imensă, care să ocupe și jumătate din hol?!? De asemenea, dimensiunile ei trebuie să depășească marginile aragazului cu 5 – 10 centimetri. Sincer, Einstein s-ar răsuci în mormânt dacă ar auzi cu ce probleme își bat unii capul în ziua de azi. Revenind, o bucătărie cu un volum de 20 – 30 mc are nevoie de o hotă cu un debit de aer de 400 mc/oră. Acum, pentru gospodinele bătute în cap care citesc articolul, volumul se calculează înmulțind lungimea, lățimea și înălțimea bucătăriei. Nu în ultimul rând, este necesar să amplasezi hota la o înălțime de 60 – 75 centimetri deasupra ara-gazului. În plus, burlanul de evacuare a aerului nu trebuie să aibă o lungime mai mare de 3 metri. Nu întrebați de ce, S-a calculat, cu accent pe reflexivul „S-a”. Cine vrea să-și cumpere o hotă trebuie să aibă în jur de 200 – 500 lei. Și cam atât.