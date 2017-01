Hong Kong, raiul navetiştilor

Hong Kong, raiul navetiștilor

Locul 1: Hong Kong, China Este orașul cu una dintre cele mai mari densități pe kilometru pătrat. Locurile de muncă sunt extrem de concentrate în Hong Kong (pe o suprafață de doar 45 kilometri pătrați), iar legătura cu celelalte districte se face printr-un sistem complex de transport (tren, autobuz și feribot), ce este folosit de peste 90% din rezidenți. Infrastructura actuală va fi îmbunătățită în 2010, când guvernul chinez va finisa lucrările la proiectul feroviar urban ce unește Hong Kong, respectiv Shanzhen de partea de vest a zonei „Pearl River Delta”, respectiv, Guangzhou. Locul 2: Tokyo, Japonia Sistemul feroviar al orașului este extrem de eficient pentru navetiști, de îndată ce se vor obișnui cu locurile strimte și metoda de împingere a călătorilor în mijloacele de transport de către angajații gării. Trenurile de mare viteză fac legătura dintre cartierele mărginașe și centrul orașului. Ca orice oraș mare, problema principală constă în traficul intens de pe marile autostrăzi. Însă, inovațiile tehnologice în monitorizarea traficului pot informa la minut utilizatorul de aparate GPS despre situația traficului. Locul 3: Chennai, Indian Sistemul de tranzit la orașului este relativ ușor de folosit, dat fiind populația de 5 milioane de locuitori. Poziția orașului la oceanul Indian (ce necesită un sistem de transport adaptat cerințelor) și planificarea construirii a noi campusuri tehnologice (ce a avut ca rezultat, crearea de auto-străzi cât mai sofisticate, precum autostrada IT) a îmbunătățit mobilitatea în zonele comerciale. Locul 4: Dakar, Senegal În Dakar, există un număr mare de rezidenți ce merg la muncă pe bicicletă și din această cauză, infrastructura actuală nu este supusă presiunii șoferilor de autovehicule. Prin urmare, cei ce lucrează în zona centrală a orașului nu sunt prinși în frecventele blocajele de trafic. Locul 5: Osaka, Japonia Osaka, Kobe și Kyoto sunt deseori considerate ca parte a zonei Osaka. Tre-nurile pentru navetiști și cele de mare viteză se dovedesc a fi esențiale și fac legătura între diferitele părți ale orașelor. În zona metropolitană trăiesc 17 milioane de oameni, dar sistemul de transport din Osaka, atât cel de suprafață, cât și cel subteran, are o capacitate de doar 10 milioane de călători pe zi. Locul 6: Londra, Marea Britanie Sistemul de tranzit londonez este bine construit și administrat pentru nevoile de zi cu zi ale englezilor. Zona centrală, denumită generic „The City of London” are doar 8.000 de locuitori și peste 320.000 de locuri de muncă, conform Oficiului de Dezvoltare Economică a zonei. Sistemul de metrouri, cel mai mare sistem de tranzit urban din lume, precum și trenurile urbane, sunt moduri eficiente de călătorie în interiorul și afara orașului. Locul 7: Beijing, China Aproape 10 miliarde de dolari au fost cheltuiți pentru a îmbunătăți infrastructura orașului, înaintea jocurilor olimpice de vară. În timp ce Beijing continuă să se dezvolte și să creeze noi zone economice, precum Tianjin, infrastructura și sistemul de tranzit, atât de persoane, cât și comercial, rămân prioritare pentru autoritățile locale. Locul 8: Mumbay, India Un lucru ce avantajează orașul indian este den-sitatea: sistemul feroviar suburban face legătura dintre cartierele mărginașe și districtul comercial. Mumbay a fost în mod particular, agresiv, din punct de vedere al investițiilor în infrastructură, însă nici sistemul de servicii și dezvoltarea de parteneriate publice sau private nu au fost ignorate. Locul 9: Cracovia, Polonia Cracovia beneficiază de faptul că este un oraș relativ mic. Cu numai 1,25 milioane de locuitori în zona metropolitană, orașul are cea mai mică densitate din clasament. Investițiile orașului în sistemul de tranzit și cel al străzilor nu au rezultat în megastructuri, așa cum s-a întâmplat pe alte piețe emergente. De asemenea, densitatea mică face din linia de autobuze, un mod eficient și ieftin de tranzit. Locul 10: Berlin, Germania Structura compactă a orașului și construirea de piste pentru bicicliști, a făcut din capitala Germaniei, raiul mersului la munca pe bicicletă. Conform autorităților locale, 13% din trafic este pe bicicletă, ceea ce menține costul tranzitului relativ scăzut, pentru rezidenți, iar traficul de pe șosele nu constituie o problemă esențială.