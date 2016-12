Home, sweet kitsch

Kitsch-ul e iar la modă. Ideea de bază din spatele amenajărilor interioare este să șocheze musafirii, dar și proprietarii cu memorie scurtă, prin asocierea de piese masive de mobilier, fundamental diferite față de zecile de decorațiuni reci (de preferință din metal), care vin în completarea decorului. Exemplu: pat gigantic cu baldachin, flancat de măsuțe minimaliste din sticlă și tapet isteric cu floricele, în culorii vii. Pentru bucătărie, spre exemplu, sunt recomandate suprafețele lucioase și asociațiile dintre cele netede și cele cu striații. Presupunând că se și mănâncă în bucătărie, experții recomandă o masă mamut cu blat de sticlă și scaune din piele. Ca paletă cromatică, se caută combinațiile dintre gri și roșu sau alb și cafeniu și texturile multistrat, care îmbină griul, verdele și violetul (iarăși… nu este o glumă). Pentru living se aplică modelul „Life in plastic is fantastic”. Tot ce este artificial sau lavabil este OK, de la combinații de metal (cupru, inox), suprafețe nichelate cu oarece esențe de lemn sau piele, sticlă mată sau colorată. Ideea din spatele acestei tendințe este cât se poate de simplă. Mobilierul de gen este ieftin de produs și se vinde scump și, cel mai important, rezistă cu stoicism la dejecțiile societății de consum (scrum de țigară, bere, sos de pizza și bucăți de ciocolată amestecate cu maioneză de la fast food). Nici inserțiile de oglinzi nu sunt neglijat, în special pentru proprietarii narcisiști. Dormitorul, în schimb, trebuie să fie un altar al kitsch-ului. După cum spuneam, mobilierul alb-negru cu inserții metalice trebuie îmbinat cu un pat de neam prost (dacă ocupă peste 50% din suprafața camerei, este perfect), cu baldachin și poate și oglinzi! Oricum, după ce s-a estompat de pe bolizii de mare putere de pe străzi, argintiul revine în centrul atenției. Oooo, shinies!