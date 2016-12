„Histria Prince” a trecut testul sticlei de şampanie

„Histria Prince” a trecut testul sticlei de șampanie

Pentru a patra oară în acest an, la Șantierul Naval Constanța, s-a auzit urarea „Vânt bun din pupa!”. Ieri, tancului chimic de 41.000 tdw „Histria Prince”, a 12-a din serie, i-a venit rândul să treacă testul sticlei de șampanie spartă de bordaj. Un an jubiliar Pe cheiul de armare, lângă care era acostată nava, erau prezenți la ceremonia de botez, Dănuț Culețu - prefectul județului Constanța, Gheorghe Bosînceanu - președintele adunării generale a acționarilor din SNC, Radu Rusen - directorul general al șantierului naval, Valentin Șerbănescu - directorul general al Autorității Navale Române, Constantin Matei - directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Mihai Dărabăn - președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Daniel Perrott - senior director ship finance, în cadrul Royal Bank of Scotland, Eugen Lascu - directorul executiv al Raiffeisen Bank România, Adrian Mihălcioiu și Aurel Stoica președintele și, respectiv, secretarul general al Sindicatului Liber al Navigatorilor, Suzane Cagnioli – nașa navei, clc. Dragoș Barbu – comandantul tancului petrolier, numeroși invitați și navaliști constănțeni. În cuvântul adresat celor prezenți, prefectul Dănuț Culețu a ținut să amintească faptul că: „2008 este un an jubiliar pentru Constanța și România. Județul nostru sărbătorește 130 de ani de la revenirea Dobrogei la patria mamă. În acest an, țara noastră sărbătorește 90 de ani de la cel mai important eveniment din viața românilor, Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Nimic nu este întâmplător, nici măcar faptul că această emblematică companie, Șantierul Naval Constanța, condusă de Gheorghe Bosînceanu, are un program foarte ambițios. Astăzi, avem dovada maturității la care șantierul naval a ajuns. SNC are oameni competenți, cu dedicație, are și o trupă de marketing care știe să-și facă bine treaba. Dați-mi voie să le mulțumesc din partea autorității. Să nu uităm că peste trei zile de la acest eveniment vom sărbători Ziua Națională a României. Să urăm acestei frumoase nave să aibă parte de ape calme și vânt din pupa. Tuturor vă adresez un La mulți ani de 1 Decembrie!” Parteneriat de succes La rândul său, Daniel Perrott, reprezentantulul lui Royal Bank of Scotland a declarat: „Împărtășesc cu toți ceilalți încrederea în calitatea acestei nave. Este un adevărat credit pe care îl acordăm priceperii bărbaților și femeilor care muncesc aici, la SNC. În opinia mea, acest șantier este deasupra altora. În ultimii ani, a făcut pași semnificativi în promovare numelui industriei navale românești în lume. În ultima vreme, piețele globale se confruntă cu mari schimbări și este corect să spunem că shipping-ul și piețele financiare nu fac excepție. De aceea este util să reamintim că trăim într-o lume plină de incertitudini. În vremuri ca acestea, sunt foarte importante beneficiile conducerii afacerilor într-o manieră corectă, alături de parteneri corecți, cum sunt cei din industria navală.” Punctul culminant al ceremoniei l-a constituit botezul oficiat de nașa Suzane Cagnioli. Urările sale de bine adresate navei și echipajului au însoțit zborul sticlei de șampanie, care s-a spart de bordul navei, în aplauzele asistenței. Răspunzând întrebărilor ziarului „Cuget Liber”, Eugen Lascu, directorul executiv al Raiffeisen Bank România, a făcut următoarea declarație: „Banca noastră a dovedit că este un prieten bun al industriei navale românești. Suntem aici, la a patra navă la care colaborăm și, deja, ne gândim la următoarele. SNC are un program extrem de curajos pe termen lung. Raiffeisen Bank România, ca un partener deja declarat și stabil al șantierului naval, va fi alături de el și în perioada următoare prin finanțarea de noi nave.” Referitor la politica de creditare, Lascu a declarat: „Nu trebuie să ne așteptăm ca, în perioada imediat următoare, opțiunea băncilor să fie la fel ca în anii anteriori. Piețele financiare cunosc, la ora actuală, o serie de dificultăți. Băncile sunt mai restrictive în a acorda creditele, în a privi și a aborda riscurile. Cu siguranță că orice bancă solidă tratează cu grijă clienții săi cei mai importanți, iar pentru Raifeisen Bank România, SNC este unul dintre clienții foarte importanți, alături de care am avut succes. Istoria ultimilor ani o dovedește. Cu siguranță că ne vom uita cu încredere la modul în care vom putea finanța navele SNC.” Cu gândul la 2009 „Histria Prince” are lungimea de 180 m și lățimea de 32,20 m. Nava poate transporta 40.000 tone de produse petroliere sau substanțe chimice, la un pescaj de 10.5 m. Motorul principal are puterea de 12.450 HP și asigură o viteză de 15 noduri. Capacitatea tancurilor sale de marfă este de aproape 50.000 mc. Proiectul a fost coordonat de inginerul navalist Luminița Bașchir. Nava urmează să efectueze probele de mare în luna decembrie 2008 și să fie livrată în ianuarie 2009. În prezent, la SNC se află, în diferite faze de execuție, alte șase tancuri chimice de 41.000 tdw. Cinci dintre ele vor fi livrate în 2009, iar unul, în 2010. În cursul lunii viitoare, va începe debitarea tablelor la nava de 50.000 tdw. Proiectul a fost dezvoltat conceptual de SNC, proiectul tehnic a fost realizat în colaborare cu o firmă din Germania, iar proiectul de execuție este realizat tot de navaliștii din Constanța.