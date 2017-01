Hillary Clinton consideră că Putin „nu are suflet”

Marţi, 08 Ianuarie 2008

Senatoarea Hillary Clinton, aflată duminică în campanie pentru alegerile primare din New Hampshire, a declarat, răspunzând întrebării unui alegător, că președintele rus Vladimir Putin „nu are suflet”, o constatare care s-a dorit un atac voalat la adresa președintelui Bush, transmite Reuters. „George W. Bush a pus un accent deosebit în politica externă pe relația sa personală cu liderii statelor și nu consider că acesta este modul în care o țară mare ar trebui să facă diplomație”, a declarat Clinton, în fața alegătorilor din Hampton, New Hampshire. Acest stat organizează marți alegeri primare pentru învestitura candidaților la Casa Albă. „Acesta este președintele care a privit în sufletul lui Putin, dar i-aș fi putut spune eu că Vladimir Putin este un fost agent KGB”, a spus Clinton. „Prin definiție, el nu are suflet. Este o pierdere de vreme, nu? Este un nonsens, dar aceasta este lumea în care trăim acum”, a subliniat ea. Comentariile lui Clinton, care au declanșat aplauze în rândul alegătorilor, se refereau la o binecunoscută afirmație a președintelui american pe care a făcut-o la prima întâlnire cu Putin, în 2001, când Bush a spus, referindu-se la liderul de la Kremlin, că „i-a putut simți sufletul”.