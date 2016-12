Hillary Clinton are un cheag de sânge între creier şi cutia craniană

Hillary Clinton are un cheag de sânge între creier și cutia craniană

Ştire online publicată Joi, 03 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul american de Stat, Hillary Clinton, spitalizată la New York, are un cheag de sânge localizat între creier și cutia craniană, dar medicii săi asigură că acesta nu a avut consecințe din punct de vedere neurologic și mizează pe o „refacere completă”.„Un examen IRM (imagistică prin rezonanță magnetică) de control, efectuat duminică, a dezvăluit prezența unei tromboze venoase la nivelul sinusului transvers drept. Este vorba despre un tromb situat într-o venă dintre creier și craniu, în spatele urechii drepte”, a precizat doctorul Lisa Bardack.Un astfel de cheag de sânge localizat la nivelul capului „nu este comun și este depistat de cele mai multe ori din întâmplare”, a declarat pentru AFP șeful secției de neurologie de la spitalul universitar din Maryland, doctorul Neeraj Badjatia. În opinia lui, este vorba despre o „complicație foarte neobișnuită după o ușoară lovire la cap”.Clinton, în vârstă de 65 de ani, figură centrală a administrației Obama, a fost internată la spitalul prezbiterian din New York, după descoperirea de duminică. Medicii i-au administrat anticoagulante pentru dizolvarea cheagului.