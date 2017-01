Hillary Clinton a obţinut în Nevada a doua victorie

Hillary Clinton a obținut în Nevada a doua victorie

Democrata Hillary Clinton a câștigat sâmbătă caucusurile (reuniunile electorale) din Nevada, marcând astfel a doua sa victorie în cursa pentru obținerea învestiturii la alegerile prezidențiale americane, au indicat posturile de televiziune CBS și NBC, transmite AFP. După numărarea a 69% dintre buletinele de vot, fosta Primă Doamnă a câștigat 50,17% din voturi, în timp ce principalul ei contracandidat, Barack Obama, are 45,16% din sufragii, urmat, la mare diferență, de John Edwards, cu 4,38% din voturi, potrivit cifrelor oficiale ale Partidului Democrat din Nevada. Senatoarea de New York a câștigat deja alegerile preliminare din New Hampshire, din 8 ianuarie, devansându-l pe Barack Obama, marele câștigător al scrutinului din Iowa, din 3 decembrie.