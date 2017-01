Teatrul se mută în club:

„Hell”, de Chris Simion, la Kristal Club Mamaia

Ştire online publicată Joi, 31 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Bună. Sunt o japiță. Sunt tânără, extrem de bogată și foarte rafinată. În agendă am 500 de numere de telefon la care nu sun niciodată. În loc de creier am un card de credit, în loc de nas am un aspirator. În loc de inimă, n-am nimic. Vino să mă cunoști.” Acesta este invitația pe care actorii Teatrului D’Aya o adresează publicului doritor de o gură proaspătă de artă contemporană. Piesa „Hell” este scrisă de Lolita Pille și regizată de Chris Simion, președintele Companiei de Teatru „D’Aya” din București. Regizoarea s-a născut la 20 august 1977, a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „IL Caragiale” din București, secția Teatrologie, în 1999 și în 2005 secția Regie -Teatru. A publicat șapte cărți și a pus bazele Companiei de Teatru D’Aya, al cărei președinte onorific este Pascal Bruckner. Din lipsă de afecțiune și din curiozitatea vârstei, patru tineri, proveniți din familii foarte bogate, își ratează existența, aruncându-se în consumul de droguri, sex și viață de noapte. Pentru scurt timp, doi dintre ei se îndrăgostesc. Realizează că trăind acest nou sentiment, viața lor capătă un sens real. Drogurile nu au putut sa le creeze niciodată euforia pe care le-o oferă dragostea. Totuși, din frica de a merge mai departe și de a se lăsa duși de frumusețea unei relații, cei doi se despart și revin la viciile de odinioară. Se reîntorc la droguri, încep să își reclădească iluzii individuale. Dar fuga de sine și de dragoste este falsă. Unul fără celălalt se sufocă. Își dau seama că drogurile nu mai au nici o forță. Că fericirea concretă, autentică, au trăit-o când erau împreună și nu consumau nimic. Își recunosc dependența afectivă, ba mai mult, faptul că se iubesc și că au intrat într-o altă etapă a vieții... dar prea târziu. Unul dintre cei doi moare. Cel care rămâne în viață trebuie să spună povestea și să recunoască faptul că drogurile nu au reprezentat decât un substitut ieftin, o cale sigură de a muri fără să știi de ce ai trăit. Din distribuție fac parte: Antoaneta Cojocaru, Cristi Iacob, Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Ela Ionescu, Rodica Ionescu și Orodel Olaru. Iubitorii de teatru sunt așteptați în Kristal Club Mamaia, începând cu ora 21, intrarea la spectacol fiind liberă.