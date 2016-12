Hassan Rohani salută tonul pozitiv al lui Barack Obama

Vineri, 20 Septembrie 2013.

Noul președinte iranian Hassan Rohani a salutat, într-un interviu difuzat în Statele Unite, tonul pozitiv și constructiv al omologului său Barack Obama și speră la mici pași diplomatici între cele două guverne inamice. La postul de televiziune NBC, cu câteva zile înainte de deplasarea sa la New York pentru Adunarea Generală a Națiunilor Unite, Rohani a repetat de asemenea că țara sa nu caută să obțină arma nucleară, și asigură că Guvernul său dispune de „suficientă marjă de manevră politică pentru a rezolva această problemă” care plasează Iranul sub un regim strict de sancțiuni occidentale. În acest prim interviu pentru o televiziune americană după preluarea funcției la începutul lui august, Rohani a confirmat că președintele Obama i-a adresat o scrisoare în această vară.„În această scrisoare, m-a felicitat pentru reușita mea în alegeri și a evocat anumite subiecte de interes”, a precizat noul lider, care a preluat succesiunea de la ultracon-servatorul Mahmoud Ahmadinejad și a adoptat un ton aparent mai conciliator decât acesta din urmă. „Am răspuns acestei scrisori. I-am mulțumit și am exprimat punctul de vedere al Republicii Islamice Iran. Din punctul meu de vedere, tonul scrisorii era pozitiv și constructiv”, a explicat Rohani, ales grație susținerii reformatorilor.