Din dragoste de jazz și de oameni,

Harry Tavitian „cântă” Crăciunul într-un concert de binefacere

Duminica, 21 decembrie, ora 18, la Muzeul de Artă Constanța va avea loc concertul de colinde susținut de corul „Sfântul Mina” și de pianistul Harry Tavitian. Fondurile obținute în urma concertului vor fi donate centrului de zi „Arca” pentru persoane cu dizabilități, din zona Bisericii Sfântul Mare Mucenic Mina. Turneul de promovare al albumului „Nașterea”, semnat de Harry Tavitian, se încheie la Constanța, cu un concert de binefacere. Lansat la începutul lui noiembrie 2008, pe albumul „Nașterea”, folclorul este „reinventat” în contextul jazz-ului. În Cantata de Crăciun se întâlnesc colinde (fie arhaice românești - unele din ele din colecția Béla Bartók - fie de tradiție bizantina, fie armenești) cu negro-spirituals afro-americane - una din formele muzicale primitive din care s-a născut jazz-ul însuși. Artistul ne-a vorbit despre primele sale concerte de Crăciun: „Primul concert de Crăciun l-am organizat la Constanța în 1982. Prima suită cu prelucrări după colinde am făcut-o în 1983. Am așteptat însă foarte mult ca să scot un compact disc cu colinde. După ’89 am fost sufocați de colinde în perioada Crăciunului”. Maestrul simte presiunea comercială care a atacat, ca un virus, chiar și spiritul sărbătorilor: „Din păcate, sub presiunea comerțului, suntem din ce în ce mai departe de adevăratul spirit al Crăciunului. Am simțit că a venit timpul să reiau suitele de colinde, de această dată dintr-o perspectivă transculturală, încercând să păstrez în spirit mesajul lor. Muzica de pe acest CD e și rodul colaborării deosebite din ultimii șase ani cu percuționistul Cserey Csaba”, mărturisește Harry Tavitian. La sfârșit de an, maestrul face bilanțul activității sale artistice, luminată de credință și dragoste: „Totul a început la mijlocul lui octombrie, cu concertul de la Vălenii de Munte, unde am prezentat pentru prima oară, în avanpremieră, Cantata de Crăciun. În noaptea de după concert am ascultat ce cântasem și structura suitei s-a născut ca prin minune. În ziua următoare am intrat în studio cu Csaba și am înregistrat dintr-o suflare materialul CD-ului. Mulțumesc celor care, din dragostea pentru jazz, au participat de-a lungul anilor la concertele de Crăciun. Mulțumesc și fanilor care ne-au întâmpinat cu căldura, în concertele de prezentare a CD-ului «Nașterea», la Târgu Mureș și Satu Mare (unde am fost invitat de câte două ori, datorită succesului concertelor), la Reșița, București, Gheorghieni, Cluj, Galați, Sibiu și Nyíregyháza (Ungaria). Acum, pot spune că aștept cu sufletul împăcat Marele Praznic al Nașterii Mântuitorului”. În afară de concertul de duminică, Harry oferă fanilor un dar de Crăciun, constând în posibilitatea de a asculta gratuit trei colinde de pe noul său album, accesând linkul http://www.imeem.com/people/epoCvny/playlist/aWf-g94j/christmas_carols_ harry_ tavitian_ cserey_csaba_music_playlis/ (este necesară logarea). Corul „Sfântul Mina” a fost înființat în anul 2004 sub forma unei corale bărbătești, de către Părintele paroh Nicolae Picu. Dirijorul Corului „Sfântul Mina” este baritonul Cătălin Țoropoc, artist liric al Operei constănțene. Corala a participat de-a lungul timpului la Sfintele Slujbe oficiate la Biserica „Sfântul Mina”, susținând concerte cu prilejul marilor praznice ale Învierii și Nașterii Mântuitorului și a Adormirii Maicii Domnului. De asemenea, corul a susținut concerte în Suedia, în parohiile Hanhals și Kungsbacka, lansând CD-ul de muzică bizantină „Către Tine, Doamne”. Din iulie 2008, Corala s-a transformat în cor mixt și este format din absolvenți ai Facultății de Teologie Ortodoxa, studenți ai Facultății de Arte, artiști lirici și tineri soliști ai Operei constănțene. Beneficiarii Centrului de zi „Arca” vor participa, de asemenea, la eveniment, expunând lucrări proprii în holul muzeului. Biletele se pot procura de la Muzeul de Artă, la prețul de 25 lei.