„Hai că-i tare, să dau şi la bărbaţi concediu de… naştere!”

„Hai că-i tare, să dau și la bărbați concediu de… naștere!”

În ideea de a a asigura prezența tatălui la momentul venirii pe lume a unui copil, acesta are dreptul la un concediu paternal de cinci zile lucrătoare. Din păcate, mai sunt și angajatori care se fac că plouă atunci când li se cere acordarea acestui drept mai special. „Am citit, zilele trecute, în ziarul dumneavoastră un articol despre refuzul unui patron de a aproba concediul de risc maternal unei angajate care alăpta. Vreau să vă spun că este foarte bine că scrieți așa ceva, ca să citească și acei patroni care au impresia că dacă au o afacere trebuie să-și bată joc de angajați așa cum vor ei. Am și eu o problemă legată tot de acest subiect, chiar dacă sunt bărbat. Nevasta mea trebuie să nască, prin operație, pe data de 22 septembrie, și pentru că mai sunt puține zile până la fericitul eveniment mi se pare normal să-mi pun toate lucrurile la punct. Pentru că eu și soția nu avem nici o rudă în Constanța, noi venind din Moldova, trebuie neapărat să fiu aproape de soția mea în aceste momente. La începutul anului am avut niște probleme de sănătate și tot din cauza lipsei de înțelegere a patronului am fost obligat să-mi iau concediu de odihnă în locul celui medical. Așa că nu mai am nici o zi de concediu legal de odihnă pe acest an. Nu mi-a plăcut niciodată să inventez boli ca să-mi iau concediu medical, așa că m-am dus deschis la patron și l-am rugat să-mi dea niște zile libere când o să nască soția și o să le recuperez eu. Nici n-a vrut să audă de așa ceva și mi-a spus, la mișto, că o s-o trimită el pe nevastă-sa să stea cu soția mea, dacă chiar n-am pe nimeni care să mă ajute. Apoi a început să urle, ca scos din minți, cum face de obicei: «Hai că-i tare, să dau la bărbați concediu de… naștere! Ai fost cumva gravid și tu, ca americanul ăla, iar eu n-am observat?»” Doamna de la personal n-are curaj să spună prea multe, dar o colegă mi-a spus că aș avea dreptul, prin lege, ca tată, la câteva zile libere și să nu mă mai las fraierit. Așa este? Poate află și patronul meu din ziarul dumneavoastră că angajații mai au și drepturi, nu doar obligații!”. Proaspătul tătic are dreptul la cinci zile libere plătite Prezența tăticilor la naștere, precum și în primele zile după venirea pe lume a copilului vine nu doar în sprijinul mamei, ci și al unei relații emoționale solide între tată și copil. Dacă în unele maternități tăticii nu pot încă asista chiar și la o naștere naturală, cel puțin în perioada imediată venirii pe lume a copilului (5 -15 zile, în funcție de caz), există posibilitatea, prin lege, ca proaspătul tătic să obțină un concediu plătit, indiferent dacă este vorba despre un copil născut din căsătorie, în afara ei sau dacă este adoptat. Consilierul juridic Carmen Dumitru atrage atenția celor interesați că nu este suficient că Legea nr. 210/1999 și Contractul colectiv de muncă la nivel național pe anii 2007-2010 dau acest drept proaspeților tătici, dacă aceștia nu îl cer, în scris, conducerii unităților la care lucrează. Condiția este ca aceștia să fie asigurați în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat și să ceară cele cinci zile libere în primele opt săptămâni de la nașterea copilului, justificat cu certificatul de naștere al acestuia, din care rezultă calitatea de tată a petiționarului. Atestații cursului de puericultură au 15 zile libere Durata concediului paternal se majorează cu alte zece zile lucrătoare dacă proaspătul tătic a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură (acest curs poate fi ținut de medicul de familie al tatălui sau se poate desfășura în cadrul unor cursuri prenatale ținute de cadre de specialitate la care tatăl a participat în perioada de sarcină a mamei). De menționat că perioada de concediu paternal nu poate fi fracționată în funcție de interesele beneficiarului. Alte drepturi ale taților Tatăl care satisface serviciul militar are dreptul, la nașterea propriului copil, la o permisie de șapte zile calendaristice. În cazul decesului mamei copilului în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă. Concediul se acordă, potrivit legii, doar o singură dată, iar neîncadrarea în termenul de două luni impus de lege conduce automat la pierderea acestui drept.