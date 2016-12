Hackeri iranieni au atacat ani de zile zeci de bănci americane

Vineri, 25 Martie 2016

Șapte hackeri iranieni au efectuat în perioada 2011-2013 atacuri cibernetice împotriva a zeci de bănci americane, provocând pierderi de milioane de dolari, și au încercat să închisă un baraj din New York, potrivit guvernului Statelor Unite, care acuză pentru prima oară că persoane din alte state au încercat să afecteze infrastructura majoră din țară, relatează Reuters, preluată de News.ro.Potrivit acuzațiilor, cei șapte sunt acuzați că au lucrat în numele guvernului iranian și al Grăzii Revoluționare Islamice. Persoanele respective locuiesc în Iran și nu este de așteptat ca guvernul de la Teheran să îi extrădeze.Autoritățile iraniene nu au comentat informațiile.Cel puțin 46 de instituții și companii mari din sectorul financiar american au fost ținta acestor atacuri, între care JPMorgan Chase, Wells Fargo, American Express, dar și compani de telecomunicațiii AT&T.Hackerii sunt acuzați că au atacat săptămânal băncile prin suprasolicitarea sistemelor lor informatice cu trafic spam. ”Aceste atacuri au fost continue, sisematice și au avut loc pe scară largă”, a declarat procurorul general al Statelor Unite, Loretta Lynch, într-o conferință de presă.Potrivit unui juriu federal din New York City, atacurile au avut loc în perioada 2011-2013.Autoritățile de la Washington au mai acuzat în trecut ofițeri din armata chineză și guvernul nord-coreean că au atacat cibernetic companii americane.Atacul împotriva Bowman Avenue Dam dinn Rye Brook, New York, a fost alarmant înm od special, pentru că a avut loc împotriva unei infrastructuri de importanță majoră, a spus Lynch. Ea a precizat că numai norocul a făcut ca hackerii să nu poată obține controlul asupra porților barajului, care fuseseră deconectate manual pentru lucrări de întreținere.Atacul asupra barajului Bowman a făcut ca investigatorii guvernamentali să identifice și alte sisteme vulnerabile la acțiuni ostile similare, a spus Andre McGregor, fost agent al FBI, care a condus investigațiile legate de baraj.Experți în domeniul securității cibernetice și oficiali ai serviciilor americane de spionaj au devenit tot mai îngrijorați în ultimele luni de posibilitatea producerii unor atacuri cibernetice asupra unor infrastructuri majore, precum baraje, centrale electrice și fabrici. Unii dintre aceștia au spus că atacul care a avut loc în decembrie 2015 împotriva rețelei electrice din Ucraina ar trebui să fie considerat un semnal de alarmă.Acuzații din atacurile cibernetice din SUA sunt Ahmad Fathi, Hamid Firoozi, Amin Shokohi, Sadegh Ahmadzadegan, Omid Ghaffarinia, Sina Keissar și Nader Seidi, cetățeni și rezidenți ai Iranului. Ei sunt acuzați de conspirație pentru comiterea de atacuri cibernetice, în perioada în care erau angajați ai unor companii IT din această țară, ITSecTeam and Mersad Company.