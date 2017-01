Guvernul vrea să trimită acasă 20% din bugetari

Panică în sistem. Liderii pedeliști și pesediști vor să reducă personalul din sistemul bugetar, cu 20%, pentru a putea majora salariile celor rămași în raport cu inflația, fără a afecta însă ținta de deficit bugetar. De asemenea, 20% din cheltuielile bugetare vor fi utilizate pentru investiții, guvernul intenționând să finanțeze astfel 50% din costul reabilitării termice a blocurilor. Desigur, miniștrii se feresc să anunțe disponibilizări, mai ales că în toate segmentele bugetare există oameni care nu fac nimic. E vorba de nenumăratele birouri, agenții și departamente „europene”, înființate pentru clientela politică, în care salariile se achită la timp, deși angajații nu prestează nimic concret, ci doar printează zeci de măsuri comunitare și își dau cu părerea pe la seminarii obscure. Reducerea personalului ar fi de efect și dacă s-ar lua în calcul o restructurare a departamentelor, prin direcționarea salariaților spre domeniile în care este nevoie de personal. O infuzie de personal în structurile de colectare a taxelor sau de plată a pensiilor ar duce la cozi mai mici și la români mai „relaxați”. În plus, eliminarea părților moarte din sistemul bugetar ar reduce și birocrația uriașă, creată tocmai prin înființarea atât de multor birouri mai mici și mai mari. Primul ministru care a recunoscut că numărul angajaților pe care îi are în subordine este prea mare a fost Ilie Sârbu, ministrul agriculturii. „În 2005 erau 350 de angajați. Acum sunt 605, cu salarii foarte mari și cu rezultate sub așteptări. Peste tot avem probleme. La agențiile europene salariile sunt cu 75% mai mari, însă rezultatele nu sunt corespunzătoare”, a declarat ministrul Ilie Sârbu. El a avut și o idee „năstrușnică”, referitor le bugetarii care au tăiat frunze la câini în ultimii patru ani. Potrivit viziunii „corecte” a ministrului, cei care se simt vinovați că au stat ca în tabără pe banii statului ar trebui să plece din proprie inițiativă. Ha! Sincer, va fi nevoie de echipe de descarcerare pentru a-i dezlipi pe „experți de birourile, calculatoarele și mașinile de serviciu. „Vin deconturile pentru fiecare om în parte. Nu am ajuns în situație de criză întâmplător. Am ajuns aici pentru că cineva nu și-a făcut datoria”, a mai spus ministrul agriculturii. Astfel, bugetarii eliminați din sistem se vor confrunta, pe lângă criză, cu o realitate mult mai dură: munca!